İlçede Süper Lig'i aratmayan futbol turnuvası

Erzurum'un Uzundere ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen futbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva sonunda şampiyon olan takım sporcuları saha ortasında davul zurna eşliğinde şampiyonluğu kutladı.



11 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Çamlıyamaçspor ile Balıklıspor karşılaştı. Normal süresi 2-2 berabere sonuçlanan müsabakada Çamlıyamaçspor penaltı atışları sonucu rakibine üstünlük sağlayarak şampiyon olurken Balıklıspor ikinci oldu.



İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği final maçı sonrasında taraftarlar davul zurna eşliğinde futbolcularla halay çekerek şampiyonluğu kutladılar. Havai fişek gösterileri ve konvoy eşliğinde şampiyonluk kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.



Final maçı sonunda İlçe Kaymakamı Hakan Şeker ve Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yapılan faaliyetin ilçede halkının kaynaşması ve birlik beraberliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - ERZURUM