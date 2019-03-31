İlçede Tek Kadın Sandık Kurulu Başkanı
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde merkez ve köylerinde görev alan 46 Sandık Kurulu Başkanı arasında tek kadının olması dikkat çekiyor.
Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde merkez ve köylerinde görev alan 46 Sandık Kurulu Başkanı arasında tek kadının olması dikkat çekiyor.
İlçe merkezi ve köylerindeki 46 sandıkta görev yapan Sandık Kurulu Başkanları arasında tek kadın olarak Atatürk
İlkokulu Müdür Yardımcısı Pelin Solak
görev yapıyor. Merkez Yeşilhisar
Mahallesi 1012 No'lu sandığın Başkanlığını yapan Pelin Solak, 5 yıldan bu yana seçmen sandıklarında severek görev aldığını söyledi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:01 Kaynak: İHA
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