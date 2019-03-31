Son Dakika Haberleri: İlçede Tek Kadın Sandık Kurulu Başkanı

İlçede Tek Kadın Sandık Kurulu Başkanı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde merkez ve köylerinde görev alan 46 Sandık Kurulu Başkanı arasında tek kadının olması dikkat çekiyor.

İlçede Tek Kadın Sandık Kurulu Başkanı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde merkez ve köylerinde görev alan 46 Sandık Kurulu Başkanı arasında tek kadının olması dikkat çekiyor.

İlçe merkezi ve köylerindeki 46 sandıkta görev yapan Sandık Kurulu Başkanları arasında tek kadın olarak Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Pelin Solak görev yapıyor.

Merkez Yeşilhisar Mahallesi 1012 No'lu sandığın Başkanlığını yapan Pelin Solak, 5 yıldan bu yana seçmen sandıklarında severek görev aldığını söyledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:01 Kaynak: İHA

Merkez, Kütahya, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti Kütahyalı Taksiciden Örnek Davranış! Şehit Ailelerinden Para Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlçede Tek Kadın Sandık Kurulu Başkanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]