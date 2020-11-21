İlçede üretilen 50 bin adet maske ücretsiz dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

İlçede üretilen 50 bin adet maske ücretsiz dağıtılmaya başlandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaymakamlık koordinesinde gönüllülerin ürettiği 50 bin koruyucu maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Çemişgezek Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitim Merkezinde Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında maske üretim atölyesi kuruldu. 3 ayda önce kurulan atölyede gönüllü kadınların da destek vermesiyle 50 bin adet maske üretimi gerçekleştirildi.

Usta öğretici kadınların gönüllü olarak çalıştığı ve hayırsever vatandaşların malzeme desteği de verdiği atölyede ilçenin toplam nüfusunun yaklaşık 6 kat fazlası kadar üretilen maskeler Kaymakam Mehmet Güder, kurum amirleri, emniyet, jandarma ve gençlik merkezi gönüllü personelleriyle birlikte vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı. Maske dağıtımı yapılırken, vatandaşlar da Covid-19 tedbirleri konusunda bilgiler verilerek uymaları konusunda uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.

Hazırı tüketmekten ziyade üretimden yana olduklarını ve ilçede başlattıkları maske üretimini arttırarak sürdüreceklerine değinen Kaymakam Mehmet Güder, "Korona virüs salgını devam ederken, vatandaşlarımızın sağlığını da düşünerek Halk eğitim Merkezimizde maske üretim atölyesi kurduk. Bu atölyemizde usta öğreticilerimizin marifetiyle maske üretimine başladık. 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde, hayırsever vatandaşlarımızın da malzeme desteğiyle iyi bir rakama ulaştık. İlçemizin en ücra köşesinde yaşayan hemşerilerimize kadar maskelerimizi ücretsiz ulaştıracağız" dedi.