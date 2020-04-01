İlçede vatandaşlar uyarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşa uyarıda bulundu.



Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşı gün içinde ekip araçlarıyla " Sayın vatandaşlarımız kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için evde kalınız" şeklinde anons ederek ve devriye atarak, Corona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması konusunda uyarıda bulundu.



Corona virüsü salgını daha fazla yayılmaması ve can kayıplarının azalması için olağanüstü tedbirler alan emniyet ekipleri genç,yaşlı demeden vatandaşa kendisi ve başkalarının can güvenliği için evde kalması konusunda bilgi verildi. Özellikle banka, park ve banklarda oturan yani vatandaşın çok olduğu yerde; insanların birbirleriyle yakın olmaması, mesafeli olması ve çok mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunup gün boyunca denetimlerine devam etti. - ZONGULDAK