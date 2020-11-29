İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor - Son Dakika

İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor

29.11.2020 12:17

İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kurulduğu 1937 yılından itibaren yaşadığı çöp sorununu, yapılan Katı Atık Depolama Tesisi ile çözdü.

İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kurulduğu 1937 yılından itibaren yaşadığı çöp sorununu, yapılan Katı Atık Depolama Tesisi ile çözdü.

Karakoçan Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi 1 ay önce kuruldu. Tesisin kurulmasıyla birlikte vahşi çöp depolama sorunu ortadan kaldı. Bu sayede günlük yaklaşık 25 ton çöp katık atık depolama tesisinde toplanıyor. Toplanan çöpler günlük olarak ilçeye kazandırılan çöp transfer rampasında özel olarak alının semi treylerlerle Bingöl'e gönderiliyor ve burada elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bugün kadar yaklaşık 750 ton çöp ilçeye sınır olan Bingöl'e gönderilerek enerjiye dönüşümü sağlandı. Seçimler de en büyük vaatlerinin çöp sorunun çözmek olduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, hem sorunun çözüme kavuşturulduğunu, hem de enerji üretimine destek sağlandığını aktardı.

"Çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz"

Elazığ depremi, sonrasında pandemi süreçlerine rağmen çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren İlçe Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, " Göreve geldiğimizi 1,5 yıllık süre zarfında çeşitli işler yapmaya devam ettik ve etmeye devam ediyoruz. Elazığ depremi ve pandemi süreci derken hayata olumsuz etkenlere rağmen bizler yolumuza devam ediyoruz. 45'e projeye yakın bir kitapçığımız vardı. Bu projelerimizin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirme aşamasına vardık. Kalan 3,5 yılda ise bu projelerin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Seçimlerde ilçe halkına çöp sorununu hal edeceğimizin sözünü vermiştik. Bizim için çok önemli bir adımdı. 1937 yılında kurulan bir ilçemiz var ve 80 yıla yakındır da hep vahşi depolama ile çöpler depolanıyordu" dedi.

"Çöpler elektrik enerjisine dönüşüyor"

Bir aylık süre zarfında ilçedeki çöp sorunu ile ilgili büyük bir değişim yaşadıklarını ifade eden Akbaba, " Bildiğimiz kadarıyla yaptığımız sistem Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilk. İlçeye bir çöp transfer rampası kazandırdık ve akabinde de bir semi treyler aldık. Bu sistem ile ilçede çıkan tüm çöpleri Bingöl'e gönderiyoruz ve orada elektrik enerjisine dönüşüyor. Günlük ortalama 25 tona yakın çöp toplayıp gönderiyoruz. Bir aylık bir süreçte ise 750 ton civarı çöpü bugüne kadar Bingöl'e göndermiş olduk. İlçemizde kendi çöp araçlarımızla topladığımız çöpleri transfer rampasına günde iki defa geliyor. Rampada yaptığımız huni sistemi ile tıra yükleniyor. Daha sonrasında ise arkadaşlar alıp Bingöl'e götürüyor. Bu bizim için bir başarıydı. Karakoçan Belediyesi olarak vahşi depolamaya son veren bir belediyeyiz" diye konuştu.

İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor
İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor
İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor
İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçede yılların çöp sorunu, katık atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor - Son Dakika


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