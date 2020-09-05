İlçedeki su sorununu çözmek için 72 saat aralıksız çalıştılar - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde içme suyu sağlayan ana şebekede meydana gelen arızayı gidermek isteyen işçiler, Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın da eşlik ettiği 72 saatlik çalışma sonrası sorunu çözüme kavuşturdu.
İlçede yaz aylarındaki kullanıma bağlı yoğunluk nedeniyle Arabacı köyü mevkisindeki ana isale hattı üzerinde arıza meydana geldi.
Belediye ekiplerince arıza ve vantuz montajı tamamlanarak isale hattına su verildi.
Ekipler, sürecin kısalması için yoğun mesai harcadı.
Başkan Yanmaz'ın da yerinde incelediği çalışmaları aralıksız 72 saat sürdüren işçilerin çalışma bölgesinde nöbetleşe çalışırken çekilmiş fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesabında büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:33 - Kaynak: AA
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