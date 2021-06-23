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İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler - Son Dakika

İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler

23.06.2021 11:10
İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler, System.String[]

Eskişehir İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve Çiftçi Malları Koruma Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, ziyaret ettikleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesi ile ilgili istişarelerde bulundular.

Eskişehir İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve Çiftçi Malları Koruma Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, ziyaret ettikleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesi ile ilgili istişarelerde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve Çiftçi Malları Koruma Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesi ile ilgili istişarelerde bulundular.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve Çiftçi Malları Koruma Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler

Kadir Bozkurt, Gökhan Aydın, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler - Son Dakika


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