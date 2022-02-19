İlçedeki tekstil atölyesi yöre halkına "ekmek kapısı" oldu - Son Dakika

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tekstil atölyesi, iş imkanı sağladığı yöre halkının destekleriyle gün geçtikçe büyüyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Sosyal Gelişim Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteğiyle Doğanhisar Belediyesi tarafından yürütülen Doğanhisar Belediyesi Şehit Belediye Başkanı İhsan Öztoklu Bakay Moda Tekstil Fabrikası ilçe halkına istihdam imkanı sağlıyor.

Proje kapsamında ilk etapta dezavantajlı durumda bulunan 20 kadına aile bütçesine destek olmaları için iş imkanı sağlanan atölyenin, ilçede yeni bir istihdam alanı oluşturması hedefleniyor.

Fabrikanın işletmecisi İsmail Bakay, AA muhabirine, 2019'da yapımına başlanan binanın tamamlanmasının ardından 2020 Nisan'dan itibaren tekstil ürünleri üretimine başlandığını söyledi.

Üç kişiyle başladıkları faaliyetlerinin şimdi 105 çalışanla sürdüğünü, ilerleyen zamanlarda bu sayıyı 500'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakay, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

Hedef, yurt dışına ihracat

Bakay, Doğanhisar'ın yanı sıra yakın ilçelerden de servis imkanı sağlayarak personel istihdam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Fabrikada 96 tekstil makinesi bulunuyor, bunun 36'sı KOP'un desteğiyle alındı. Geriye kalan tüm ekipmanları kendi yatırımlarımızla temin ettik. Fabrikamızda kısmet olursa ihracat yapmayı da hedefliyoruz. Aylık üretim kapasitemiz 40 bin adet ancak hedefimiz bu sayıyı 100 bine ulaştırmaktır. Dünyaca ünlü firmalara buradan üretim yapmayı planlıyoruz. Atölyelerde kadın giyim üzerine çalışıyoruz. Bluz, elbise, gömlek ve pantolon tarzında tekstil ürünleri üretiyoruz. Ürünlerimiz kalitesinden dolayı rağbet görüyor. Birçok modeli internet üzerinden görebiliyor, satın alabiliyorsunuz."

Çalışanlar eğitimdeki başarısına göre işe alınıyor

Üç aylık eğitim sürecini tamamla adaylara başarı göstermeleri durumunda işe alımda öncelik gösterildiğini aktaran Bakay, "Burada çalışanların büyük bölümü daha önceden tarım işçisi olarak çalışanlar ve tekstilde çalışma geçmişi olmayan insanlardan oluşuyor. Meslek öğreterek ilçemizde iş imkanı sağlamış oluyoruz. Fabrikamızda kumaş halinde gelen ürün işlenerek kadın giyim ürünü olarak satışa sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Atölye iş konusunda umut oldu

Çalışanlardan Pamuk Sena, meslek öğrenmek için başvurusunun ardından tesiste çalışmaya başladığını, işi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Selma Türk de ev hanımıyken çalışarak aile bütçesine katkı vermeye başladığını kaydetti.

Atölyenin ekmek kapıları olduğunu vurgulayan Türk, emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getirdi.

Ütü bölümünde çalışan Hasan Yurttaş, "İşimizden gayet memnunuz. Önceden market sektöründe çalışıyordum. Burası açılınca, yeni ekmek kapısı oldu. Eğitim alıp, işe başladık. Çalışmak isteyenler buyursun gelsinler, burada herkese iş var." dedi.