Son Dakika Haberleri: İlçedeki tüm öğrencilerden Mehmetçiğe selam
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İlçedeki tüm öğrencilerden Mehmetçiğe selam

36 dakika önce

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde eğitim gören ilk ve orta dereceli okullardaki tüm öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.

İlçedeki tüm öğrencilerden Mehmetçiğe selam, System.String[]

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde eğitim gören ilk ve orta dereceli okullardaki tüm öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.

Doğanyurt ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda okuyan 630 öğrencinin bir bölümü koreografiyle Türk bayrağı yaptı, bir bölümü de Mehmetçiğe selam durdu.

Doğanyurt Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe verilen desteğe tüm öğrencilerin katı sağladığını belirtti.

İlçede ilk ve orta dereceli okullarda 630 öğrencinin eğitim aldığını anlatan Azak, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz kendi okullarında ya da okullarının bahçesinde güzel bir mesaj verdi. Yatılı Bölge Ortaokulundaki öğrencilerimiz koreografiyle Türk bayrağı yaparken, bazı okullarımız Mehmetçiğe selam gönderdi. Bazı okullarımız ise Türk bayrağı açarak gönüllerinin orada olduğunu gösterdi."

Mehmetçiğin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Azak, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü ile bölgedeki barış ortamının sürdürülmesi için askerlerimiz çok önemli bir görev üstleniyor. Öğrencilerimiz de onların yanında olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik yapmak istedi. Bu duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Kastamonu, Doğanyurt, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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