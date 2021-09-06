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İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar - Son Dakika

İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar

06.09.2021 21:27

İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 12 bin 800 öğrenci okula yeni kırtasiye malzemeleriyle başladı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yeni eğitim ve öğretim döneminde kırtasiye seti dağıtıldı.

İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 12 bin 800 öğrenci okula yeni kırtasiye malzemeleriyle başladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yeni eğitim ve öğretim döneminde kırtasiye seti dağıtıldı.

Göreve başlar başlamaz makam aracını satarak elde ettiği geliri ilçede bulunan öğrencilere kırtasiye malzemesi almak için harcayan ve hazırlanan bütçeye ekleyen, sonraki yıllarda da bunu aksatmadan devam ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu yıl da geleneği bozmadı. İlçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamına kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk gününde kaleminden silgisine, boya setinden çantasına kadar bütün okul ihtiyaçlarına kavuşan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Solventaş İlköğretim Okulu ve Dilovası MTAL Lisesi'nde gerçekleştirilen yeni eğitim-öğretim yılı açılış programına ise Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, başkan yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Dilovası'ndaki öğrencilerimiz çok şanslı"

Yeni eğitim-öğretim yılının açılış töreninde konuşan Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, "Dilovası'ndaki öğrencilerimiz çok şanslı. Üç yıl önce göreve başlayan Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir, göreve geldiği günden bu yana her eğitim öğretim yılı başında tüm öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak dağıtarak bu güzel geleneği sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl zorlu bir süreç yaşadık pandemi nedeniyle, uzaktan eğitimlerimize devam ettik. Bu süreçte de başkanımız üzerine düşenin fazlasını yaparak, ilçemizdeki tüm öğrencilerimize en güzel tabletleri dağıtarak eğitime büyük destek sağladı. Her yıl bu güzelliği bize yaşattığı için Belediye Başkanımız Hamza Şayir'e eğitim camiamız ve öğrencilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Eğitime katkı sağlamak en büyük mutluluk"

Amaçlarının gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek olduğunu fakat projeyi daha kapsamlı hale getirerek ilçede bulunan tüm öğrencilerin istifade etmesini sağladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Şayir ise, "İlçemizde yaklaşık 14 bin öğrencimiz var. Belediye başkanlık görevine gelir gelmez sosyal sorumluluk çerçevesinde tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmaya karar verdik. Bugüne kadar da hiçbir ayrım yapmaksızın istikrarlı olarak her eğitim öğretim yılı başlangıcında projemizi gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu uygulamamız devam edecek. Vatanına, bayrağına bağlı, aidiyet duygusu yüksek öğrenciler yetiştirebilmek adına bir katkı yapabiliyorsak ne mutlu bize. Eğitime katkı sağlamak en büyük mutluluk" diye konuştu.

İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar
İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar
İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar
İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar

Dilovası, Hisarcık, Kocaeli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçedeki tüm öğrencilerin okul ihtiyacını karşıladılar - Son Dakika


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