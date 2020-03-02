İlçedeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İlçedeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

İlçedeki yangın paniğe neden oldu

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Mehmetbeyli köyünde meydana geldi. Vedat Satılmış'a ait evin odunluk bölümünde, elektrik kablolarının şase yapması sonucu yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahibi ve köylüler yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Daha sonra Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında 3 ton odun, odunluk ve evin oturma odası kullanılmaz hale geldi.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Sungurlu, İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:49 Kaynak: İHA
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