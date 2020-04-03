İlçedeki yaşlılar tek tek arandı - Son Dakika

İlçedeki yaşlılar tek tek arandı
6 saat önce
AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları arayarak onların sorunlarını dinledi.
AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları arayarak onların sorunlarını dinledi.
AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, "Pazaryerimizde Cumhurbaşkanımız aynı zamanda AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin talimatıyla sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı arayarak sorunlarını dinledik. Kendilerine sağlıkları için evde kalmalarını hatırlattık ve Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik" ifadesinde bulundu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:15 Kaynak: İHA
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