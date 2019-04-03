Son Dakika Haberleri: İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası Başlıyor

İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası Başlıyor

44 dakika önce

Erzincan Dernekleri Federasyonu tarafından Ankara'da organize edilen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu tarafından desteklenen " Erzincan İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası" Erzincanlı gençleri bir araya getirecek.

İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası Başlıyor, System.String[]
Erzincan Dernekleri Federasyonu tarafından Ankara'da organize edilen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu tarafından desteklenen " Erzincan İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası" Erzincanlı gençleri bir araya getirecek. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Söğütözü Halı Saha'sında başlayacak Turnuva'ya tüm ilçelerden takımlar katılacak.

Erzincan Dernekleri Federasyonu Selahattin Ayvaz turnuva ile amaçlarının birlik ve beraberlik içinde dayanışmayı arttırmak olduğunu belirterek "ERDEF, Öncelikle Ankara'da yaşayan Erzincanlılar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, dayanışmanın artması için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu amaçla şimdiye kadar, Erzincanlılar geceleri, kahvaltı, iftar, mevlid ve aşüre günleri organize edilmiştir. Hanımlar, gençler ve sosyal gruplarla sohbet toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Ankara'da yoğun faaliyetlerle kurulan bu birlik, beraberlik ve kardeşliğin geleceğe taşınması amacıyla, Erzincanlı gençlerin de birbirleri ile tanışıp iletişim kurmalarını, aralarındaki dostluğun ve yardımlaşmanın sağlanmasını, mevcut sevgi ve saygı bağlarını geliştirmeleri için düzenlenen Futbol Turnuvası, 05 Nisan 2019 Pazar günü oynanacak final maçı ile sonuçlanacaktır." dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:28 Kaynak: İHA

Ankara, Futbol, Güncel
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