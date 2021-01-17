İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı - Son Dakika

İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı

17.01.2021 13:31

İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçeler beyaza büründü, 145 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçeler beyaza büründü, 145 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin uyarısını sürdürdüğü kar yağışı Tunceli'de 3 gündür etkili oluyor. 3 gündür ara ara süren kar yağışı bugün ilçelerde etkisini iyice gösterdi. Özellikle ilçelerden Hozat, Ovacık ve Pülümür'de kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. İlçe ve köylerin kara gömüldüğü kentte şuana kadar merkezde 10, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 22, Nazımiye'de 21, Pertek'te 10 ve Mazgirt'te 8 olmak üzere toplamda 145 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde özellikle grup köy yollarında Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışma yaptığı bildirildi.

Tunceli ile bağlantısı bulunan Elazığ ve Erzincan kara yolunda da gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Meteoroloji ise bölge genelinde kar yağışının süreceğini aktardı.

İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı
İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı
İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı
İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı

Meteoroloji, Hisarcık, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçeler karla kaplandı, 145 köy yolu kapandı - Son Dakika


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