Son Dakika Haberleri: İlçelerde haşereye geçit yok
Son Dakika Güncel Haber

İlçelerde haşereye geçit yok

37 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçelerde haşereye geçit yok, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gazipaşa, Kemer ve Akseki'de son zamanlarda artış gösteren karasinek ve haşereye yönelik ilaçlama çalışmaları yoğunlaştı.


Gazipaşa, Akseki ve Kemer'de sinek ve haşereye geçit vermemek için hummalı bir çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Ekipleri, özellikle ihbar hattından gelen şikayetleri tek tek inceleyip müdahale ediyor. Akseki'de son zamanlarda artış gösteren karasinek şikayetine karşı harekete geçen ekipler, rutin ilaçlama çalışmalarının yanı sıra belirli bölgelere ise yapışkan tuzaklar yerleştiriliyor. Ayrıca duvarlar ve ahşap yüzeyler spreyleme yöntemi ile ilaçlanıyor.


Gazipaşa Çevre Sağlığı Birimi, son günlerde artış gösteren pire ve kene şikayetlerine karşı da teyakkuzda. İhbar hattından gelen şikayetlere müdahale etmesi için görevlendirilen hazır ekip, daha çok kırsal mahallerde kene ve pirelere karşı uygulamalar gerçekleştiriyor. Bunun yanında merkez mahallelerde kanalizasyon bacalarından çıkarak hanelere yayılan hamam böceklerine karşı da sıkı bir çalışma yürütülüyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:20:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlçelerde haşereye geçit yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]