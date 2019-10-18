Son Dakika Haberleri: İlçelerde kadınlar ücretsiz olarak bilgilendiriliyor
Son Dakika Güncel İlçelerde kadınlar ücretsiz olarak bilgilendiriliyor

İlçelerde kadınlar ücretsiz olarak bilgilendiriliyor

1 saat önce

2013 yılında başlatılan ve ayrı gruplar halinde yüzlerce kadına verilen kadın sağlığı seminerleri, kent merkezi dışında kalan ilçelerde kadınlara verilen eğitimler ile devam ediyor.

İlçelerde kadınlar ücretsiz olarak bilgilendiriliyor, System.String[]

Son olarak Mahmudiyeli ve Kırkalı kadınlar ile buluşan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi eğitmenleri, kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışları hakkında kadınları bilgilendirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi amacıyla ilçe merkezinde verilen eğitimler, Mahmudiye ve Kırka'da devam etti. Kadınlara temizlik ve beslenme, güvenli annelik, bedenimizi tanıyalım, kadın sağlığı sorunları, gebeliği önleyici yöntemler gibi konular anlatılarak kadını ve aileyi korumaya yönelik bilincin oluşturulması amaçlanan eğitime, kadınlar da yoğun ilgi gösterdi. Ev temizliğinde kullanılan malzemelerinin doğru kullanımı konusunda uyarılan kadınlara, evde bulunan karbonat, sirke, limon suyu gibi doğal ve ekonomik malzemelerin kullanılması tavsiye edildi.

İlçelerden eğitimler ile ilgili olarak talep almaya başladıklarını ifade eden Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi yetkilileri, bu konuda kırsalda yaşayan kadınlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirttiler. Yetkililer kadınların ilçe belediyelerine başvuruda bulunarak bu taleplerini iletebileceklerini veya direk 0222 233 08 08 üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini ifade ettiler.

Eskişehir, Kırka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:33 Kaynak: Bültenler
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