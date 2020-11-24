İlçelerde sinekle mücadele sürüyor - Son Dakika

İlçelerde sinekle mücadele sürüyor

24.11.2020 12:17
İlçelerde sinekle mücadele sürüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde uçkun ve haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde uçkun ve haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Elmalı, Korkuteli ve Demre'de sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlemler alan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı merkezinde ve 60 mahallesinde periyodik olarak sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yapılıyor. Çöp bidonları, fosseptikler, umumi tuvaletler, rögarlar, hayvan barınakları, park ve bahçeler periyodik olarak ilaçlanıyor. Korkuteli merkezinde ve 58 mahallesinde sivrisinek ve karasinekle mücadele hız kesmiyor. Ekipler, bataklıklar, süs havuzları, akışı olmayan arklar, arıtma tesisi gibi üreme alanlarını ilaçlıyor. Bunun yanında vatandaşlardan gelen şikayetlerle ilgili durumlarda söz konusu adrese gidilerek anında müdahale ediliyor.

Kekova'da ilaçlama

Manavgat'ta da bilinçsizce doğaya atılan ve sivrisinek yuvası haline gelen araç lastikleri toplandı. Yüzlerce lastik geri dönüşüme gönderildi. Demre'nin turistik Üçağız (Kekova) Mahallesi'nde de vatandaşlardan gelen talep üzerine, karasinek, sivrisinek ve haşere ilaçlaması yapıldı. Öte yandan Finike, Kumluca, Demre, Kaş, Elmalı, Korkuteli ve Kemer hizmet birimlerinde görev yapan 230 ilaçlama personeline iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde sağlık taraması gerçekleştirildi. - ANTALYA

İlçelerde sinekle mücadele sürüyor
İlçelerde sinekle mücadele sürüyor
İlçelerde sinekle mücadele sürüyor
İlçelerde sinekle mücadele sürüyor
İlçelerde sinekle mücadele sürüyor
İlçelerde sinekle mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Elmalı, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçelerde sinekle mücadele sürüyor - Son Dakika


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