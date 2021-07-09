İlçelerde ücretsiz tiyatro gösterimleri başlıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçelerde tiyatro gösterimlerine başlıyor. Birbirinden başarılı oyunlar ve oyuncular Temmuz ve Ağustos aylarında tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Benimle Delirir misin? ", "Dans Tiyatrosu", "Ödünç Yaşamlar", "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" ve "Hey Gidi Günler" tiyatro oyunlarını Temmuz ve Ağustos ayında İzmirlilerle buluşturacak. Ali Poyrazoğlu, Necmi Yapıcı, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur gibi usta isimlerin yer aldığı oyunlar Aliağa, Beydağ, Konak, İnciraltı, Selçuk, Ödemiş, Torbalı gibi hem merkez hem de merkeze uzak ilçelerde İzmirlilerle ücretsiz buluşacak.

Benimle Delirir Misin?

Bir evlilik ve aşk aranjmanı olan "Benimle Delirir Misin? " evlilik seremonisinden delilik rapsodisine uzanan trajikomik bir süreci anlatıyor. Nikah masasına gömülen bir aşkın ardından bir kadın ve erkeğin kendilerini aklama ve yanlışlarını saklama çabaları tiyatro yazarı Mine Artu'nun kaleminden Nihan Durukan Yapıcı ve Necmi Yapıcı'nın muhteşem yorumuyla kaçık bir aşk hikayesine dönüşüyor.

Oyun; 9 Temmuz 2021 Cuma saat 21. 00'de 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda, 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat 21. 00'de Aliağa Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle bir araya gelecek.

Nermin Bir Aşk Hikayesi

"Nermin Dans Tiyatrosu" 1900'lü yılların başında Endülüs'te başlayıp Anadolu'ya uzanan Nermin ve Jacop'ın aşk hikayesini anlatıyor. Flamenko ve Anadolu dansları sentezi ile Metehan Gözütok'un kalemiyle anlatılan bu hikayede Rasime Öktem ve Nazlı Masatçı yer alıyor.

Oyun; 28 Temmuz 2021 Salı saat 20. 30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahnelenecek.

Ödünç Yaşamlar

Ali Poyrazoğlu, Ödünç Yaşamlar 'da yine bir ilki deniyor, farklı bir tarzın öncülüğünü yapıyor; güldürü ustalığıyla yaşam koçluğu seminerlerini birleştiriyor. Kendisinden bir uzatmalı öğrenciden yola çıkarak tadına doyulmaz öyküler demetiyle seyirciyi bir yandan güldürürken, bir yandan da herkesin yaşamındaki en önemli olgularla ilgili aydınlatıcı bakışını paylaşıyor. Ödünç Yaşamlar özel yaşamında, kendinde, iş yaşamında, aşk hayatında, farkı yaratmak isteyen herkesin kullanması gereken yöntemler üstüne düşünen bir gösteri...

Oyun; 29 Temmuz 2021 Perşembe saat 21. 00'de İnciraltı Açıkhava Otopark Alanı'nda, 30 Temmuz 2021 Cuma saat 21. 00'de Selçuk Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle bir araya gelecek.

Ölü'n Bizi Ayırana Denk

Evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çift olan Cansu ve Serdar başına gelenleri konu alan oyunda kanepede uzanan cesetle ne yapacaklarını sorgularlar. "Hangimiz katil? " sorusuna yanıt ararken bir yandan da ilişkilerini, evliliklerini, geçmişlerini, kendilerini bulundukları noktaya taşıyan olayları yeniden değerlendirerek ve karşılarına çıkacak bambaşka sürprizlerle mücadele etmeye çalışıyorlar. Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun yer aldığı oyun, 6 Ağustos 2021 Cuma saat 20. 30'da Ödemiş Kapalı Salon'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Hey Gidi Günler

"30 yıllık sahne tecrübelerinin, kimi zaman bol kahkahalı, kimi zaman hüzünlü anılarını paylaşma zamanı geldi" diyen Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, yeni oyunları "Hey Gidi Günler Şarkılı İnteraktif Komedi" ile tiyatro severlerle buluşuyor. Sosyal medyanın yaygın kullanımıyla birlikte elimizden düşmeyen akıllı telefonlarla her anımızı paylaşır olduk. Kullanılan #tbt akımıyla İnstagram adeta bir nostalji albümüne dönüştü. Süheyl ve Behzat Uygur da #tbt'ye alternatif olarak #hgg (Hey Gidi Günler) akımını başlattı.

Pandemi süresince çalışan ve üreten ikili, "Hey Gidi Günler" gösterisi ile mazilerindeki sayısız anı ve olayı izleyiciyle buluşturuyor.

Oyun 8 Ağustos 2021 Pazar saat 20. 30 Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde, 9 Ağustos 2021 Pazartesi saat 21. 00'de Kültürpark Gülbahçesi Alanı'nda tiyatroseverlerle bir araya gelecek.