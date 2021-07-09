Üye Girişi
İlçelerde ücretsiz tiyatro gösterimleri başlıyor - Son Dakika

İlçelerde ücretsiz tiyatro gösterimleri başlıyor

09.07.2021 15:10
İlçelerde ücretsiz tiyatro gösterimleri başlıyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçelerde tiyatro gösterimlerine başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçelerde tiyatro gösterimlerine başlıyor. Birbirinden başarılı oyunlar ve oyuncular Temmuz ve Ağustos aylarında tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Benimle Delirir misin? ", "Dans Tiyatrosu", "Ödünç Yaşamlar", "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" ve "Hey Gidi Günler" tiyatro oyunlarını Temmuz ve Ağustos ayında İzmirlilerle buluşturacak. Ali Poyrazoğlu, Necmi Yapıcı, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur gibi usta isimlerin yer aldığı oyunlar Aliağa, Beydağ, Konak, İnciraltı, Selçuk, Ödemiş, Torbalı gibi hem merkez hem de merkeze uzak ilçelerde İzmirlilerle ücretsiz buluşacak.

Benimle Delirir Misin?

Bir evlilik ve aşk aranjmanı olan "Benimle Delirir Misin? " evlilik seremonisinden delilik rapsodisine uzanan trajikomik bir süreci anlatıyor. Nikah masasına gömülen bir aşkın ardından bir kadın ve erkeğin kendilerini aklama ve yanlışlarını saklama çabaları tiyatro yazarı Mine Artu'nun kaleminden Nihan Durukan Yapıcı ve Necmi Yapıcı'nın muhteşem yorumuyla kaçık bir aşk hikayesine dönüşüyor.

Oyun; 9 Temmuz 2021 Cuma saat 21. 00'de 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda, 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat 21. 00'de Aliağa Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle bir araya gelecek.

Nermin Bir Aşk Hikayesi

"Nermin Dans Tiyatrosu" 1900'lü yılların başında Endülüs'te başlayıp Anadolu'ya uzanan Nermin ve Jacop'ın aşk hikayesini anlatıyor. Flamenko ve Anadolu dansları sentezi ile Metehan Gözütok'un kalemiyle anlatılan bu hikayede Rasime Öktem ve Nazlı Masatçı yer alıyor.

Oyun; 28 Temmuz 2021 Salı saat 20. 30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahnelenecek.

Ödünç Yaşamlar

Ali Poyrazoğlu, Ödünç Yaşamlar 'da yine bir ilki deniyor, farklı bir tarzın öncülüğünü yapıyor; güldürü ustalığıyla yaşam koçluğu seminerlerini birleştiriyor. Kendisinden bir uzatmalı öğrenciden yola çıkarak tadına doyulmaz öyküler demetiyle seyirciyi bir yandan güldürürken, bir yandan da herkesin yaşamındaki en önemli olgularla ilgili aydınlatıcı bakışını paylaşıyor. Ödünç Yaşamlar özel yaşamında, kendinde, iş yaşamında, aşk hayatında, farkı yaratmak isteyen herkesin kullanması gereken yöntemler üstüne düşünen bir gösteri...

Oyun; 29 Temmuz 2021 Perşembe saat 21. 00'de İnciraltı Açıkhava Otopark Alanı'nda, 30 Temmuz 2021 Cuma saat 21. 00'de Selçuk Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle bir araya gelecek.

Ölü'n Bizi Ayırana Denk

Evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çift olan Cansu ve Serdar başına gelenleri konu alan oyunda kanepede uzanan cesetle ne yapacaklarını sorgularlar. "Hangimiz katil? " sorusuna yanıt ararken bir yandan da ilişkilerini, evliliklerini, geçmişlerini, kendilerini bulundukları noktaya taşıyan olayları yeniden değerlendirerek ve karşılarına çıkacak bambaşka sürprizlerle mücadele etmeye çalışıyorlar. Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun yer aldığı oyun, 6 Ağustos 2021 Cuma saat 20. 30'da Ödemiş Kapalı Salon'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Hey Gidi Günler

"30 yıllık sahne tecrübelerinin, kimi zaman bol kahkahalı, kimi zaman hüzünlü anılarını paylaşma zamanı geldi" diyen Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, yeni oyunları "Hey Gidi Günler Şarkılı İnteraktif Komedi" ile tiyatro severlerle buluşuyor. Sosyal medyanın yaygın kullanımıyla birlikte elimizden düşmeyen akıllı telefonlarla her anımızı paylaşır olduk. Kullanılan #tbt akımıyla İnstagram adeta bir nostalji albümüne dönüştü. Süheyl ve Behzat Uygur da #tbt'ye alternatif olarak #hgg (Hey Gidi Günler) akımını başlattı.

Pandemi süresince çalışan ve üreten ikili, "Hey Gidi Günler" gösterisi ile mazilerindeki sayısız anı ve olayı izleyiciyle buluşturuyor.

Oyun 8 Ağustos 2021 Pazar saat 20. 30 Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde, 9 Ağustos 2021 Pazartesi saat 21. 00'de Kültürpark Gülbahçesi Alanı'nda tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

İlçelerde ücretsiz tiyatro gösterimleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Behzat Uygur, oyunlar, Tiyatro, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlçelerde ücretsiz tiyatro gösterimleri başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu 21:21 Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın 20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu 20:44 Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor 19:03 Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu 18:41 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti         
21:34
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede         
20:46
Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi         
20:05
İYİ Parti'den CHP'nin İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor         
18:52
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi?         
18:01
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 21:57:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlçelerde ücretsiz tiyatro gösterimleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement