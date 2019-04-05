Son Dakika Haberleri: İlçelerde Ulaşım Çalışmaları Sürüyor

İlçelerde Ulaşım Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha ulaşılabilir bir şehir hedefiyle ulaşım yatırımlarını 17 ilçede aralıksız sürdürüyor.

İlçelerde Ulaşım Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha ulaşılabilir bir şehir hedefiyle ulaşım yatırımlarını 17 ilçede aralıksız sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan yatırımlarla ulaşımın daha pratik bir hale geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 17 ilçede 50'yi aşkın noktada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; bordür, tretuvar, parke imalatı ve kazı dolgu çalışmaları gibi ilgili bölgede ihtiyaç duyulan uygulamalarla yollar düzenleniyor. Karacabey'den İnegöl'e, Yıldırım'dan İznik'e kadar tüm ilçelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde de Bakır, Ormankadı ve Kumkadı mahalleleri bağlantı yolunda 9750 metre sıcak asfalt uygulamasını tamamlandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:25 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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