Son Dakika Haberleri: İlçelerde Ulaşım Yolunda

İlçelerde Ulaşım Yolunda

36 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha ulaşılabilir şehir hedefiyle 17 ilçede ulaşım yatırımlarına devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha ulaşılabilir şehir hedefiyle 17 ilçede ulaşım yatırımlarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan yatırımlarla ulaşımın daha da rahatladığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 17 ilçede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Albayrak Caddesi'ndeki 700 metrelik caddede sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Orhaneli'ye bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buradaki 2 kilometrelik yolda asfalt kaplama imalatını tamamlayarak ilçede ulaşıma nefes aldırdı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:07 Kaynak: İHA

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