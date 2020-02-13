İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi 14 ilçede içme suyu depolarında bakım ve onarım yapıyor. Çalışma ile vatandaşlar daha temiz, sağlıklı ve hijyenik suya kavuşacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez dışındaki 14 ilçede halkın daha sağlıklı içme suyu kullanması için çalışma yapıyor. ASAT ekipleri ilçelerde bulunan bin 200 içme suyu deposunun 165 tanesinde bakım ve onarım yürütüyor. Eski depolar tadilattan geçiriliyor yenileniyor. Depoların içlerini, tesisatlarını, dış cephelerini ve çevre düzenlemelerini içeren tadilat çalışması ile hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bakım ve onarımı yapılan içme suyu depoları daha temiz, sağlıklı ve hijyen koşullarda içme suyunu depolayarak halka ulaşımı sağlanıyor. Bakım ve onarımla birlikte kayıp ve kaçak oranları da azalıyor. - ANTALYA