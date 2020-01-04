İlçelerini tanıtmak için türkü söyleyip, klip çektiler - Son Dakika
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İlçelerini tanıtmak için türkü söyleyip, klip çektiler

6 saat önce

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde aralarında kaymakam ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Araştırmacı- Yazar Sadık Albayrak'ın da yer aldığı grup tarafından ilçenin tanıtımı için 'Hayde Dernekpazarı' isimli türkü seslendirildi, klip çekildi.

İlçelerini tanıtmak için türkü söyleyip, klip çektiler, System.String[]
TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde aralarında kaymakam ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Araştırmacı- Yazar Sadık Albayrak'ın da yer aldığı grup tarafından ilçenin tanıtımı için 'Hayde Dernekpazarı' isimli türkü seslendirildi, klip çekildi. Sosyal medyada yayınlanan klip, ilgi gördü.

Dernekpazarı ilçesinde aralarında kaymakam, Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın babası Araştırmacı- Yazar Sadık Albayrak ile işçi, memur, öğretmen, emekli ve iş insanlarının yer aldığı bir grup tarafından ilçenin tanıtımı için 'Hayde Dernekpazarı' isimli türkü seslendirildi, klip çekildi. Sosyal medyada yayınlanan klip, beğeni topladı. Klipte yazdığı şiiri seslendiren Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak, yörenin kültürünün anlatıldığı güzel bir çalışma ortaya konulduğunu söyledi. Klibin yönetmenliğini yapan Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız ise ilçenin tanıtımı için hazırlanan çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

'YEREL YAŞAM TARZI İNSANLARI MUTLU KILIYOR'

Klipte yazdığı şiiri seslendiren Araştırmacı- Yazar Sadık Albayrak, yörenin kültürünün anlatıldığı güzel bir çalışma ortaya konulduğunu söyledi. Albayrak, "Klipteki şiir bana ait. 'Parma'nın her tarafı koruluktur koruluk, E kız senin peşine gide gele yorulduk, Sabahın ezanında buluşalım Kıran'da, alır kaçarım seni gugalar bağıranda' eskiden çocukken yaylaya göç ettiğimiz zaman güneş doğmadan buradan tepelere çıkılır ve ezanda yukarda bir noktada buluşulurdu. Namaz kılındıktan sonra yola tekrar devam edilirdi. Belirli yerlerde mola verirlerdi. Orada yemek yerlerdi, erkekler kaval çalardı, horon tepilirdi. Sonra yine yola çıkılırdı. Kilometrelerce yol sırtlarda yükle gidilirdi kan ter içinde. Ama yine de türkü söylenir ve mutlu gidilirdi. O dönemlerimizin,  o yaşanmışlıkların bize verdiği bir kültür vardı. Bunları yansıtmaya çalıştık. Gelecek nesillerimize güzel bir miras oldu. Yerel yaşam tarzı çok önemli, insanları mutlu kılan da o zaten. Buralı olan ve ya olmayan klipi izleyip özlem duyan buraları merak eden herkese kapımız açık. Evimizi açar soframızı paylaşırız" dedi.

'60 YAŞINDAN SONRA ŞÖHRET OLDUM'

İlçede esnaflık yapan Mehmet Kadri Çıkrık da, "Kaymakam aradı, yaptıkları çalışmadan bahsetti. 'Türkü söyler misin?' dedi. Ben 40 yıllık esnafım. Dükkanım var. Burada kıyafet satarım yıllardır. Hayatımda hiç türkü söylemedim. Klipte yer aldım. Türkü söyledim. Farklı şehirlerden ilkokul arkadaşlarım, akrabalarım aradılar. Çok beğenmişler. Bir arkadaşım Muğla'da üniversitede rektör. Arayıp çok hoşuna gittiğini söyledi. 60 yaşından sonra şöhret oldum. Beni tanıyanlar gördüklerinde türkü söyletmek istiyor, düğünlere çağırıyor" diye konuştu.

Klipte türkü seslendiren ve yönetmenliğini yapan Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız ise ilçenin tanıtımı için yapılan çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.


- Trabzon
Berat Albayrak, Sadık Albayrak, Dernekpazarı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
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