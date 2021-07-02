İlçemiz Akdere Köyü Hurman Çayına 10500 Adet Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Bırakıldı. - Son Dakika

İlçemiz Akdere Köyü Hurman Çayına 10500 Adet Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Bırakıldı. İLÇEMİZ AKDERE KÖYÜ HURMAN ÇAYINA 10500 ADET KIRMIZI BENEKLİ ALABALIK YAVRUSU BIRAKILDISivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından İlçemiz Akdere Köyü Hurman Çayında popülasyonu arttırmak için daha önceki yıllarda toplanan anaç kırmızı benekli balıklardan üretilen 10500 adet yavru balıklar doğal ortama bırakıldı.