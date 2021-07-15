İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM Şehit Yakınlarını ve Gazi Ailelerini Ziyarette Bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Müftüsü ile birlikte, İlçemizde ikamet eden Şehit Yakınlarını ve Gazi ailelerini ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında aileler ile sohbet eden Kaymakam BAYRAM, ziyaretlerin devam edeceğini ve Devlet olarak Şehit Yakınları ve Gazilerimizin bizlere emanet olduğunu, her türlü istek ve taleplerinde kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu belirterek, minnet ve şükranlarını belirtti.