İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM Şehit Yakınlarını ve Gazi Ailelerini Ziyarette Bulundu. - Son Dakika

İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM Şehit Yakınlarını ve Gazi Ailelerini Ziyarette Bulundu.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM Şehit Yakınlarını ve Gazi Ailelerini Ziyarette Bulundu.
Son Güncelleme: 15.07.2021 06:11

İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM Şehit Yakınlarını ve Gazi Ailelerini Ziyarette Bulundu.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM Şehit Yakınlarını ve Gazi Ailelerini Ziyarette Bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Müftüsü ile birlikte, İlçemizde ikamet eden Şehit Yakınlarını ve Gazi ailelerini ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında aileler ile sohbet eden Kaymakam BAYRAM, ziyaretlerin devam edeceğini ve Devlet olarak Şehit Yakınları ve Gazilerimizin bizlere emanet olduğunu, her türlü istek ve taleplerinde kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu belirterek, minnet ve şükranlarını belirtti.

Kaynak: Habermetre

Hisarcık, Bayram, Göksu, Şehit, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM Şehit Yakınlarını ve Gazi Ailelerini Ziyarette Bulundu. - Son Dakika


Son Dakika
01:24 Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'dan ilk paylaşım: Ait olduğumuz yerdeyiz
01:05 Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı
00:55 Durdurulamıyoruz! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada
00:35 Kasa dolup taşacak! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon euro elde edecek
00:25 Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler
00:18 Son Dakika: Molde'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı
00:07 Kadıköy'de siyasi tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı
23:29 Motosikletli magandalar terör estirdi: Yolda yürüyenlere ateş açıp bir kadının üzerine su döktüler
22:56 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
22:55 Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı, birinin kafası yarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 07:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: İlçemiz Kaymakamı Sayın Göksu BAYRAM Şehit Yakınlarını ve Gazi Ailelerini Ziyarette Bulundu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement