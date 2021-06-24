İlçemizde Bisiklet Turu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

İlçemizde Bisiklet Turu Etkinliği Düzenlendi
24.06.2021 19:04
İlçemizde Bisiklet Turu Etkinliği DüzenlendiBayramiç Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizdeki motorsiklet kazalarının önüne geçmek, kask takmanın önemini vurgulamak ve gençlerimize motorsiklet yerine bisiklet kullanmalarını teşvik etmek için öğretmenlerimizin...
İlçemizde Bisiklet Turu Etkinliği DüzenlendiBayramiç Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizdeki motorsiklet kazalarının önüne geçmek, kask takmanın önemini vurgulamak ve gençlerimize motorsiklet yerine bisiklet kullanmalarını teşvik etmek için öğretmenlerimizin katılımıyla bisiklet etkinliği düzenledik. Etkinliğimize katılan tüm öğretmenlerimize ve güvenlik tedbirlerini alan Emniyet ve Jandarma birimlerine teşekkür ederiz.
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