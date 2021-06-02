İlçemizde Covit-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor. - Son Dakika
İlçemizde Covit-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor.
02.06.2021 16:38
İlçemizde Covit-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor.
İlçemizde Covit-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor. İlçemizde Covid-19 Denetimleri Aralıksız Devam Etmektedir. Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçemiz genelinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında denetimlerini gerçekleştirdiler. Vatandaşlarımızı Maske-Mesafe-Temizlik konularında uyaran personelimiz, işyerlerinin de denetimlerini yaparak hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.
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2.06.2021 17:32:08. #1.11#
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