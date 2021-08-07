İLÇEMİZDE KONTEYNERLER YERİNDE YIKANIYOR 06 2021, 15: 03 - Son Dakika

İLÇEMİZDE KONTEYNERLER YERİNDE YIKANIYOR 06 2021, 15: 03

İLÇEMİZDE KONTEYNERLER YERİNDE YIKANIYOR 06 2021, 15: 03
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, çöp konteynerleri dezenfekte etme ve yıkama çalışması başlatıldı.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, çöp konteynerleri dezenfekte etme ve yıkama çalışması başlatıldı. Yaz aylarında oluşabilecek koku ve haşerelerin önüne geçilmesi amacı ile konteynerler yerinde yıkanarak dezenfekte edildi. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre kapsamında çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz; çalışmaların belirli periyotlarla, tüm mahallelerde süreceğini bildirdi.

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Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, çöp konteynerleri dezenfekte etme ve yıkama çalışması başlatıldı. Yaz aylarında oluşabilecek koku ve haşerelerin önüne geçilmesi amacı ile konteynerler yerinde yıkanarak dezenfekte edildi. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre kapsamında çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz; çalışmaların belirli periyotlarla, tüm mahallelerde süreceğini bildirdi.

Kaynak: Habermetre

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Teşhir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İLÇEMİZDE KONTEYNERLER YERİNDE YIKANIYOR 06 2021, 15: 03 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İLÇEMİZDE KONTEYNERLER YERİNDE YIKANIYOR 06 2021, 15: 03 - Son Dakika
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