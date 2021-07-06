İlçemize Kazandırılan - Son Dakika

İlçemize Kazandırılan
06.07.2021 11:09
İlçemize Kazandırılan "Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı" Çok Yakında Öğrencilerimizin ve Doğa Severlerin Hizmetine SunulacakDaha önce İzci Kampı olarak da kullanılan Küçükelmalı Köyü Eski Köy Okulunda yapılan çalışmalarda sona gelindi.
İlçemize Kazandırılan "Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı" Çok Yakında Öğrencilerimizin ve Doğa Severlerin Hizmetine SunulacakDaha önce İzci Kampı olarak da kullanılan Küçükelmalı Köyü Eski Köy Okulunda yapılan çalışmalarda sona gelindi. Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje ile bir çok kurum ve kişinin desteğiyle yapılan 'Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı ' çok yakında öğrencilerimizin ve doğa severlerin hizmetinde olacak. Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın yanında toplamda 7 dönüm arazi üzerinde iki bağımsız bölümden oluşan Kamp Merkezimizin bir bölümünde 24 kişiye kadar gruplar, bir bölümünde ise 4 kişilik 2 aile aynı anda konaklayabilecek.
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