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"İlçemizin Her Noktasını Güzelleştiriyoruz" - Son Dakika

"İlçemizin Her Noktasını Güzelleştiriyoruz"

09.07.2021 15:45

Horata Deresi etrafında devam eden yeşillendirme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'umuzun her noktasını yeşil, ferah ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için sürekli sahadayız ve hizmet üretiyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt'u her alanda geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Tüm yaşam alanlarımızı ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizle güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarından çevre düzenleme, aydınlatma ve kaldırım yenilemelerine, park yapımlarından yeşillendirme hizmetlerimize kadar her alanda aktif ve dinamik bir şekilde çalışarak daha yaşanabilir bir Yeşilyurt'u inşa ediyoruz. Bizim olmazsa olmazımız ve vazgeçilmezlerimizden bir tanesi de ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizdir. Hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacakları farklı temalı parklarımız ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artmasına vesile olan çalışmalarımızla farklı bölgelerimizde yeni yaşam alanları kuruyoruz." dedi.

Horata Deresinin etrafına yeni bir yaşam alanı kurup bölgenin tüm güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmak için yatırımların devam ettiğini hatırlatan Başkan Çınar, " İlçemizin en hareketli bölgelerinden Çilesiz mahallemizdeki Horata Deremizin etrafını ağaç dikimi, yeşillendirme, sosyal donatılar, yürüyüş ve bisiklet yolları, dekoratif aydınlatmalar ve oturma alanlarıyla baştan aşağıya yenileyerek güzel ve nezih bir görüntüye kavuşturmak için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Her yaştan vatandaşımız gerek spor yapmak gerekse de günün yorgunluğunu atmak için bu bölgeyi çok fazla tercih ederken, bizlerde dere boyu güzergahını modern bir hüviyete ulaştırmaya çalışıyoruz. Horata Deresinden akan suyun verdiği ferahlık ve sakinlikte buraya ayı bir güzellik katarken, bizlerde bu güzelliği yatırımlarımızla daha değerli hale getirmeye gayret ediyoruz. Etaplar halinde gerçekleşen yatırımlarımız kapsamında geçen yıl hizmete sunduğumuz Altın Parkımıza hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar, beğendiklerini bizlerle paylaşıyorlar. Bizler vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çaba harcıyoruz. Sakin ve güzel bir atmosfere sahip Horata Deresinin etrafında ki ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında boyu, yeşilliği ve kapasitesiyle daha elverişli ağaç fidelerini tercih ederek, buranın güzelliğinin ön plana çıkmasını sağladık. Vatandaşlarımız buraya gelerek suyun sakinliğiyle huzur bulup, yeşil ve doğal ortamda günün yorgunluğunu atabilecekler. İki yıllık süreyi kapsayan yatırımlarımızla nezih ve ferah bir görüntüye ulaşan bu bölgemizde kentimizi ve ilçemizi tanıtmak amacıyla gerçekleşen belgesel çekimine katılarak Yeşilyurt'umuzum gelişen ve değişen yüzünü tüm boyutlarıyla anlattık. İsmiyle müsemma Yeşilyurt'un doğal zenginliklerini korumak, güçlendirmek ve yeni yatırımlarla taçlandırmak içinde 7/24 çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde yeşil alan kapasitesini artırmak içinde canla başla çalışıyorlar.Şu anda 4.73 olan kişi başına düşen yeşil alan miktarımızın yanı sıra parklarımızı, sosyal donatılarımızı, yürüyüş ve bisiklet yollarımızın sayısını artırıp, vatandaşlarımıza daha düzenli ve daha yeşil alanlar sunmak içinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ise, Horata Deresinin etrafına kurulan yeni yaşam alanları ve devam eden çalışmalar başta olmak üzere kaldırım yenileme, çevre düzenleme ve spor tesisleri gibi yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

İlçemizin Her Noktasını Güzelleştiriyoruz

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Bisiklet, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'İlçemizin Her Noktasını Güzelleştiriyoruz' - Son Dakika


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