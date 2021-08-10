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"İlçemizin İmajına Yakışan Hizmetler Sunuyoruz" - Son Dakika

"İlçemizin İmajına Yakışan Hizmetler Sunuyoruz"

10.08.2021 13:29

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Temiz Yurt Yeşilyurt Yurt sloganıyla ilçe genelinde devam eden temizlik seferberliğimizin boyutunu her geçen gün genişletirken; parklarımız, caddelerimiz, sokaklarımız ve kaldırımlarımızın her gün temiz ve düzenli olması için 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR, CEMAL GÜRSEL MAHALLESİNDEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması yaparken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarındaki hizmetleri gerçekleştirdiği ziyaretlerle yakından takip edip, esnafların ve vatandaşların taleplerini yerinde öğrenen Başkan Çınar, Cemal Gürsel Mahallesi'nde gerçekleşen temizlik çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgiler aldı.

Cemal Gürsel mahallesine yapılan yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sunan Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan, " Mahallemiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın görev döneminde önemli hizmetlere kavuşmuştur. Bugünde temizlik ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızı tertemiz bir görüntüye kavuşturuyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarının temiz ve düzenli olması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'umuzun 82 mahallesinin tamamında temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde bütün caddelerimizi, sokaklarımızı, parklarımızı ve kaldırımlarımızı köşe bucak temizliyorlar. Ekiplerimiz özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için ilçemizin her noktasında çöpleri topluyorlar, kaldırımları ve sokakları süpürüyorlar, çöp konteynırlarını dezenfekte ediyorlar. Bizlerde çalışmaları sık sık yerinde takip ederek, vatandaşlarımızın taleplerine göre çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. Cemal Gürsel mahallemizin bütün sokaklarında gerçekleşen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yerinde takip ettik.Bu güzel mahallemizin imarla ilgili sıkıntılarını yakından takip edip, gerek imar gerekse de şuyulandırma gibi sorunların çözüme kavuşması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Mahallemiz, imarla ilgili sürecin tamamlanmasıyla birlikte hızla gelişip, düzenli bir yapılaşmaya da kavuşacaktır.İmarla ilgili sürecin tamamlanmasıyla ilgili büyük gayret sarf eden ve desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm yaşam alanlarımızın temiz, düzenli ve kaliteli bir seviyeye ulaşması için mücadele ediyoruz. Caddelerimizin, parklarımızın ve kaldırımlarımızın her gün temiz, her gün düzenli, her gün ferah olması için görev başındayız, ekiplerimiz de gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Ekiplerimiz her gün bir mahalleye giderek komple temizlik yaparak, vatandaşlarımızın kaliteli alanlarda yaşaması için çalışıyorlar, tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bölgelerimizin tüm ihtiyaçlarını koordineli ve planlı çalışmalarla yerine getirmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt'umuzun marka değerine yakışan hizmetlerimizin sayısını hızla artırıp, daha güzel ve daha temiz bir Yeşilyurt için durmadan, dinlenmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızın sorunsuz bir şekilde ilerlemesinde katkılarını esirgemeyen ve ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza, esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Cemal Gürsel mahalle sakinleri de, temizlik çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Cemal Gürsel, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'İlçemizin İmajına Yakışan Hizmetler Sunuyoruz' - Son Dakika


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