İlçenin cazibe merkezi olacak
1 saat önce
Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinde uygulama aşamasına geçildi.
Mudanya
'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe
Sosyal Yaşam Merkezi projesinde uygulama aşamasına geçildi. Bölgedeki yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, yapılan hafriyat ihalesinin ardından, temel atma töreni için kazı çalışmalarına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55
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