Son Dakika Haberleri: İlçenin cazibe merkezi olacak

İlçenin cazibe merkezi olacak

1 saat önce

Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinde uygulama aşamasına geçildi.

İlçenin cazibe merkezi olacak , System.String[]
Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinde uygulama aşamasına geçildi. Bölgedeki yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, yapılan hafriyat ihalesinin ardından, temel atma töreni için kazı çalışmalarına başlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55 

Yıldıztepe, Mudanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası

Rusya'nın Dış Borcu Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Dalarak Ortalığı Tahrip Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:51:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlçenin cazibe merkezi olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]