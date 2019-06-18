Son Dakika Haberleri: İlçenin girişini su bastı, vatandaş tepki gösterdi
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İlçenin girişini su bastı, vatandaş tepki gösterdi

1 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, ilçe girişini su basınca vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

İlçenin girişini su bastı, vatandaş tepki gösterdi, System.String[]
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, ilçe girişini su basınca vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinin girişi, yağan yağmur sebebiyle suyla doldu. Buldan'a girmek isteyen vatandaşlar, biriken su sebebiyle zor anlar yaşadı. Vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilçe belediyesine tepki gösterdi. 'Buldanımızın güzel girişi' şeklinde yorum yapan vatandaşlar, "Balık tutmak isteyen buyursun gelsin. Kaç gündür böyle. İlgilenen yok" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Buldan, Denizli, Güncel
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