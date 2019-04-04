İlçenin İlk Kadın Muhtarı Oldu
59 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı Şükriye Tatarhan oldu.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı Şükriye Tatarhan oldu.
İlçeye bağlı Hüseyinşeyh Mahallesinde seçimi kazanan Tatarhan, Hendek'in tek kadın muhtarı olarak başarı elde etti.
Tatarhan, 4 adayın yarıştığı seçimlerde 86 oyla muhtar seçilirken kendisine en yakın rakibi 63 oy aldı.
Lise mezunu olan Tatarhan, kardeşleriyle yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: AA
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