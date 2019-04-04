Son Dakika Haberleri: İlçenin İlk Kadın Muhtarı Oldu

İlçenin İlk Kadın Muhtarı Oldu

59 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı Şükriye Tatarhan oldu.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı Şükriye Tatarhan oldu.

İlçeye bağlı Hüseyinşeyh Mahallesinde seçimi kazanan Tatarhan, Hendek'in tek kadın muhtarı olarak başarı elde etti.

Tatarhan, 4 adayın yarıştığı seçimlerde 86 oyla muhtar seçilirken kendisine en yakın rakibi 63 oy aldı.

Lise mezunu olan Tatarhan, kardeşleriyle yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: AA

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