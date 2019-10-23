İlçenin ilk kadın pasta ustası oldu

Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sınavlarda başarılı olan Fatma Türkan Otlu, ilçenin ilk kadın pasta ustası oldu.



Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Delebe, sınav sonunda yaptığı konuşmada, Tosya'nın ilk kadın pasta ustasına belge vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Mesleki eğitim merkezleri olarak amaçlarının, yüksek verimi gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmek olduğunu belirten Delebe, şunları kaydetti :



"Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı, teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmeye çalışıyoruz. Çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle, birçok alanda ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda açtığımız kursları tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan birçok vatandaşımızı belgelendirdik."

Bu kurslardan birinin de Ekim 2019 döneminde düzenledikleri pasta ustalığı sınavı olduğuna işaret eden Delebe, "Öğretmenlerimiz Ayşe Aktuğ Çayırcı ve Nesrin Özil gözetiminde düzenlenen sınavlarımızda başarılı olan Fatma Türkan Otlu, Tosya'nın ilk kadın pasta ustası olarak kayıtlara geçmiştir. Kendisini kutlar, başarılar dilerim." diye konuştu.

Fatma Türkan Otlu ise pasta yapmayı çok sevdiğini belirterek, Tosya'nın ilk belgeli pasta ustası olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.