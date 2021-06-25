İlçenin Tarihi Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı

İlçenin tarihi sorunu çözülüyor

Büyükşehir ilçelerin atıksu arıtma tesisi sorununu teker teker çözüyor

Zeydan Karalar, "Zor mali koşullara rağmen yapılanlar; hesap, kitap, mantalite, iyi yönetim işidir. "

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni İmamoğlu Menteş Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe başkanları, meclis üyeleri, İmamoğlu halkı, bürokratlar ve konuklar katıldı.

İmamoğlu halkına hizmet etme şansı bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de işini iyi yaptığını söyledi. CHP'li belediye başkanlarının olağanüstü destanlar yazdığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Zor mali koşullara rağmen yapılanlar; hesap, kitap, mantalite, iyi yönetim işidir" dedi.

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ FARKLI

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 2018'de 95 milyon lira zarar eder halde olduğunu, 2020'de ise 200 milyon lira fazla verdiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "ASKİ böyle hizmet ediyor, devasa yatırımlar yapıyor. Bu kadar iş yapmamıza rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bütçe bu yıl 8 milyon lira fazla verdi. İhaleleri çok daha fazla kırımlarla yapıyoruz. Avanta para kazanma dönemi bitti. Halka harcıyoruz parayı. Sadece binek araç kiralama işinden ASKİ ve Büyükşehir'de toplam 70 milyon lira tasarruf yaptık. ASKİ'ye, kira parasını 20 ayda amorti edecek 48 adet araç aldık. Üstelik daha önce aynı araçlara ödenen fiyatlara bakıldığında büyük tasarruflar yaptığımız görülüyor. Daha ucuza, daha kaliteli ve güçlü araçlar alıyoruz. Bizim yönetim anlayışımız böyle. O yüzden bu kadar zor şartlarda dahi halkımıza hizmet edebiliyoruz ve hizmetlerimizin kaitesi ve sayısı günden güne artıyor. Geçmiş 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 18 ayda döktük" diye konuştu.

İmamoğlu ilçesine yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, yapılacak arıtmanın 25 yıl sonraki nüfusa hitap edecek şekilde planlandığını vurguladı.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse de, Başkan Zeydan Karalar'ın ilçeye yaptığı hizmetlerden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi;

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi Menteş Mahallesinde 7604 m2 alanda inşaa edilecektir. Muhtemel nüfus artışı dikkate alınarak ; 2037 yılı için 26. 500 kişi, 6653 m3/gün debi dikkate alınarak projelendirildi. Yine 2052 yılı için de, 30. 500 kişi, 8105 m3/gün debiyi geçirecek şekilde projelendirildi.

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi; Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi olacaktır. Bu sistemde atıksu çeşitli ünitelerden(Kaba-ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, çeşitli havuzlar, çamur susuzlaştırma, dezenfeksiyon ünitesi vb. ) geçerek arıtılıp, dezenfeksiyon işlemine tabi tutularak sulamada kullanılbilecek kalitede arıtılmış su çepelce deresine deşarj edilecektir. Ayrıca ön arıtma üniteleri ve çamur susuzlaştırma ünitesinin üzeri kapatılarak koku giderimi de yapılacak olup çevreye duyarlı bir atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Tesis ASKİ-İller Bankası iş birliği ve müşterek kontrolünde yürütülmektedir