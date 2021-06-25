Üye Girişi
İlçenin Tarihi Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

İlçenin Tarihi Sorunu Çözülüyor

25.06.2021 09:06
İlçenin Tarihi Sorunu Çözülüyor, System.String[]

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldıİlçenin tarihi sorunu çözülüyorBüyükşehir ilçelerin atıksu arıtma tesisi sorununu teker teker çözüyorZeydan Karalar, "Zor mali koşullara rağmen yapılanlar; hesap, kitap, mantalite, iyi yönetim işidir.

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı

İlçenin tarihi sorunu çözülüyor

Büyükşehir ilçelerin atıksu arıtma tesisi sorununu teker teker çözüyor

Zeydan Karalar, "Zor mali koşullara rağmen yapılanlar; hesap, kitap, mantalite, iyi yönetim işidir. "

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni İmamoğlu Menteş Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe başkanları, meclis üyeleri, İmamoğlu halkı, bürokratlar ve konuklar katıldı.

İmamoğlu halkına hizmet etme şansı bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de işini iyi yaptığını söyledi. CHP'li belediye başkanlarının olağanüstü destanlar yazdığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Zor mali koşullara rağmen yapılanlar; hesap, kitap, mantalite, iyi yönetim işidir" dedi.

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ FARKLI

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 2018'de 95 milyon lira zarar eder halde olduğunu, 2020'de ise 200 milyon lira fazla verdiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "ASKİ böyle hizmet ediyor, devasa yatırımlar yapıyor. Bu kadar iş yapmamıza rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bütçe bu yıl 8 milyon lira fazla verdi. İhaleleri çok daha fazla kırımlarla yapıyoruz. Avanta para kazanma dönemi bitti. Halka harcıyoruz parayı. Sadece binek araç kiralama işinden ASKİ ve Büyükşehir'de toplam 70 milyon lira tasarruf yaptık. ASKİ'ye, kira parasını 20 ayda amorti edecek 48 adet araç aldık. Üstelik daha önce aynı araçlara ödenen fiyatlara bakıldığında büyük tasarruflar yaptığımız görülüyor. Daha ucuza, daha kaliteli ve güçlü araçlar alıyoruz. Bizim yönetim anlayışımız böyle. O yüzden bu kadar zor şartlarda dahi halkımıza hizmet edebiliyoruz ve hizmetlerimizin kaitesi ve sayısı günden güne artıyor. Geçmiş 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 18 ayda döktük" diye konuştu.

İmamoğlu ilçesine yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, yapılacak arıtmanın 25 yıl sonraki nüfusa hitap edecek şekilde planlandığını vurguladı.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse de, Başkan Zeydan Karalar'ın ilçeye yaptığı hizmetlerden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi;

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi Menteş Mahallesinde 7604 m2 alanda inşaa edilecektir. Muhtemel nüfus artışı dikkate alınarak ; 2037 yılı için 26. 500 kişi, 6653 m3/gün debi dikkate alınarak projelendirildi. Yine 2052 yılı için de, 30. 500 kişi, 8105 m3/gün debiyi geçirecek şekilde projelendirildi.

İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi; Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi olacaktır. Bu sistemde atıksu çeşitli ünitelerden(Kaba-ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, çeşitli havuzlar, çamur susuzlaştırma, dezenfeksiyon ünitesi vb. ) geçerek arıtılıp, dezenfeksiyon işlemine tabi tutularak sulamada kullanılbilecek kalitede arıtılmış su çepelce deresine deşarj edilecektir. Ayrıca ön arıtma üniteleri ve çamur susuzlaştırma ünitesinin üzeri kapatılarak koku giderimi de yapılacak olup çevreye duyarlı bir atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Tesis ASKİ-İller Bankası iş birliği ve müşterek kontrolünde yürütülmektedir

Zeydan Karalar, İmamoğlu, Hisarcık, Kitap, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlçenin Tarihi Sorunu Çözülüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar 09:37 Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı 09:33 Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı AK Parti Giresun milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı 03:12 AK Parti Giresun milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor 00:33 AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı 23:36 Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz 21:16 Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu

Son Dakika Haberleri
09:43 Vahşi cinayet! Annesini bıçaklayarak öldürüp, 3 gün balkonda saklamış
09:39 Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler
09:36 Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar
09:34 Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı
09:33 Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler         
09:39
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Korkunç cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda saklamış Korkunç cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda saklamış         
04:21
Camdan atlayan kadın kıl payı kurtuldu, vatandaşlar eşini linç etmeye kalktı Camdan atlayan kadın kıl payı kurtuldu, vatandaşlar eşini linç etmeye kalktı         
01:44
Genç kızın Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu         
00:00
Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor         
23:09
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 09:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlçenin Tarihi Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement