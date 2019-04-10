İlçenin Tek Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek kadın muhtar olarak seçimi kazanan Saliha Özet mazbatasını aldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek kadın muhtar olarak seçimi kazanan Saliha Özet mazbatasını aldı.



Camikebir mahallesi muhtarlığı için 13 adayla yarışan iki çocuk annesi Silaha Özet, 985 oy alarak seçimi kazandı. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuzdan mazbatasını alan Özet, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Osmaneli'nin ve Camikebir Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı olduğunu ifade eden Özet, "Dört dönemdir Camikebir mahalle muhtarlığı yapan kısa bir zaman önce kaybettiğim eşim rahmetli Ünal Özet 'den kalan bayrağı devir alarak taşımaya kara verdim. Bu kararımı mahalle sakinlerimizle paylaşarak bu yola çıktım. Mahalle sakinlerimizin bana verdiği destek ile 31 Mart yerel seçimlerinde destek vererek muhtar seçtiler. Destek veren vermeyen, oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemiz için en güzel şekilde çalışacağımıza eminim." dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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