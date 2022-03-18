İlçenin tek saat tamircisi Yusuf usta, zamana direniyor - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde "Saatçi Yusuf" olarak tanınan Yusuf Kural, 28 yıldır arızalı saatleri tamir ediyor.

Halk arasında "cücelik" olarak bilinen boy kısalığı bulunan 46 yaşındaki 3 çocuk babası Kural, severek yaptığı mesleğini gelişen teknolojiye rağmen ayakta tutmaya çalışıyor.

İlçenin tek saat tamircisi Kural, işine sevdası, sempatik tavırları ve güler yüzlülüğüyle halkın sevgisini kazanıyor.

Liseden mezun olduktan sonra babasının yanında saat tamirciliğine başlayan Kural, AA muhabirine, okul yıllarında boy kısalığını sorun ettiğini, çok istemesine rağmen üniversiteye gidememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Önceleri çekingen davrandığını, topluma giremediğini ancak artık boy kısalığını sorun etmediğini belirten Kural, "Özellikle ilkokulda zorluk çektim. 1,5 kilometre yürüyordum, çanta taşımam zor oluyordu. Okulda benden yaşça küçük çocuklar, 'küçük adam, nereye gidiyorsun, neden sen böylesin?' diyorlardı. Şimdi onların o sözleri şaka olarak geliyor. Daha sonra insanları sevmeye, topluma açılmaya, duygularımı, düşüncelerimi anlatmaya başladım. Hayattan memnunum, hayata daha deli dolu bakıyorum." diye konuştu.

Çocuklarından birinde de boy kısalığı var

Kural, 1999 yılında evlendiğini, 3 çocuğundan ikisinin normal boyda olduğunu, bir kızında ise boy kısalığı bulunduğunu anlattı.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Kural, "Bu dükkan, benim hayat ve mutluluk kaynağım oldu. 1994 yılından beri bu işi yapıyorum. Akdağmadeni'nde tek saat tamircisiyim. En çok yaşadığım sıkıntı, duvarda takılı saatleri alamıyorum, indirmeleri için müşterilerimden yardım istiyorum. Teknolojinin getirdiği zorluklar var ama ben mesleğimi yapabildiğim yere kadar yapacağım." dedi.

"Boy kısalığını engel olarak görmüyorum"

Boy kısalığı bulunan insanlara tavsiyelerde bulunan Kural, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeye küsmesinler, hayata deli dolu baksınlar, toplumdan kaçmasınlar. Boy kısalığı bir Allah vergisi, kendilerine psikolojik sorun etmesinler, insanları sevsinler, zekalıyız, elimiz ayağımız tutuyor, kimseye eyvallahımız yok. Boy kısalığını engel olarak görmüyorum. Zekamız olduğu sürece hiçbir sıkıntısı yok."