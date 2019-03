İlçenin Temizliği Karakoç Çiftine Emanet

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu 'nun Hanönü ilçesinde yaşayan Atiye ve Bilal Karakoç çifti, ilçenin temizliğinde birlikte görev alıyor.Yaklaşık 7 yıl önce Hanönü Belediyesinin temizlik işlerinde çalışmaya başlayan 59 yaşındaki Bilal Karakoç'un eşi 54 yaşındaki Atiye Karakoç da Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında temizlik işlerinde görevlendirildi.2 çocuk annesi Karakoç, birkaç ay önce belediyede çalışmaya başladığını söyledi.Eşiyle beraber sokakları temizlediklerini anlatan Atiye Karakoç, "Eşimle birlikte ekmek parası için çalışıyoruz. Her sabah birlikte kalkıp, birlikte hazırlanıyoruz. O benden bir dakika önce çıkar. Ben torunumla ilgilendiğim için bir dakika geç kalıyorum. Onun ardından da ben çıkarım." dedi.İlçenin her yerinde birlikte çalıştıklarını belirten Karakoç, "İlk işimiz sokakları ve caddeleri dolaşmak oluyor. Eşim el arabası kullanıyor, ben de çöpleri süpürüp arabaya atıyorum. Karı koca birlikte ilçeyi temizliyoruz. Hiç zor olmuyor. Birlikte çalışmak çok daha güzel." diye konuştu.Bilal Karakoç ise eşiyle soğuk sıcak demeden sokakların temizliği için çalıştıkların anlatarak, "Bizi birlikte bu işi yaparken görenler bazen şaşırıyor ama şaşkınlıkları geçiyor. Gündüz birlikte çalışıyoruz, akşam da birlikte evimize gidiyoruz. Birlikte çalışmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.İş ayrımı yapmadan herkesin çalışması gerektiğini dile getiren Karakoç, şöyle devam etti:"Çalışmayanlar kahvede oturuyor. 'Biz iş bulamıyoruz' diyorlar ama ben de 'çalışana her yerde ekmek' var diyorum. 'Çalışmayana da kahvehanede kağıt var' diyorum."Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da Karakoç çiftini belediye bünyesinde çalıştırmaktan mutlu olduklarını söyledi.Çiftin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Uçar, şunları kaydetti:"Bilal Karakoç belediyemizde çalışırken, eşi Atiye Karakoç ise Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında belediyemizde görev yapmaktadır. İlçemizin temizliğini karı koca birlikte yapmaktalar. Biz kendilerinden çok memnunuz, çok güzel çalışıyorlar. Halkımız da onların çalışmasından oldukça memnun. Bu memnuniyetlerini de bize iletiyorlar."