İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı - Son Dakika

İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı

06.12.2020 09:44
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde koronavirüs vakalarındaki artış üzerine harekete geçen Kaymakam Tuncay Kaldırım, Hıfzıssıhha Kurulu'nu toplayarak, ilçeye girişlerde HES kodu ile dışarıdan gelenlere karantina uygulamasını başlattı.

DİYARBAKIR'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde koronavirüs vakalarındaki artış üzerine harekete geçen Kaymakam Tuncay Kaldırım, Hıfzıssıhha Kurulu'nu toplayarak, ilçeye girişlerde HES kodu ile dışarıdan gelenlere karantina uygulamasını başlattı. Kaldırım, yaklaşık 20 gün önce vaka sayılarının sürekli arttığını belirterek, "İlçemize gelişlerin önünü kestikten sonra vaka sayımız kademeli olarak aşağı inmeye başladı. 3 gün önce sıfıra ulaştık" dedi.

Diyarbakır'ın 12 bin nüfusa sahip ilçesi Çüngüş'te yaklaşık 20 gün önce koronavirüs vaka sayısı günde ortalama 90'a ulaşınca Kaymakam Tuncay Kaldırım tarafından toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgına karşı bir dizi tedbir aldı. İlçeye girişlerde HES kodu uygulamasına geçilirken, dışarıdan gelenlere de kalacakları yerlerde 10 günlük karantina şartı başlatıldı. İlçede belirli saatlerde camilerden ve polis araçlarından koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde hatırlatmalar yapılırken, güvenlik güçleri de iş yerleri ve halka açık alanlarda denetim gerçekleştiriyor. Koronavirüs vakası tespit edilen mahalle, apartman ve evlere 'Burada Covid- 19 vakası vardır. Lütfen dikkatli olunuz' uyarısı bulunan levhalar asılıyor. Halkın duyarlılığı ve alınan tedbirlerle birlikte ilçede vaka sıfırlandı.

'VATANDAŞ VAKA OLDUĞUNU BİLİNCE DAHA DİKKATLİ DAVRANDI'Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, kasım ayının başlarında günlük 15 ile 20 arasında olan vaka sayılarının 16 Kasım'da 90'a ulaşması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nu topladıklarını belirterek, "Artışı nasıl keseriz, bunun önüne nasıl geçeriz, diye yapılan istişarenin ardından birkaç ekstra kural koyduk. Bunlardan biri de ilçeye girişlerde HES kodu uygulamasını başlattık. Bunun haricinde vaka sayılarında her mahalleyi gerek sosyal medya hesabımdan gerek kaymakamlık hesaplarından gerekse cami hoparlörlerinden açıkladık. Vatandaş kendi köyünde ve mahallesinde vaka olduğunu bilince daha temkinli ve dikkatli davranmaya başladı. Kendi mahallesinde daha önce vaka olup olmadığını bilmediği için daha rahattı. Vaka olduğunu, özellikle yoğun bir vaka olduğunu öğrendiği andan itibaren komşusuyla akrabasıyla daha sınırlı ilişki kurmaya başladı. Bu da vakaların ciddi şekilde azalmasına katkı sundu" diye konuştu.'İLÇEMİZ DİYARBAKIR'IN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI LİMANI HALİNE GELDİ'İlçeye dışarıdan gelenleri 10 gün boyunca evde karantinaya aldıklarını da vurgulayan Kaymakam Kaldırım, şunları söyledi: "Bunun da ciddi bir etkisini gördük. Aldığımız bu kararları özellikle İstanbul, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza, oradaki derneklerimizin mesaj ve sosyal medya hesapları yoluyla duyurduk. Böylece vaka sayılarının büyük olduğu şehirlerden ilçemize gelişlerinin önünü kestikten sonra vaka sayımız kademeli olarak aşağı inmeye başladı. Vaka sayımız 20 gün önce 15- 20 seviyelerinde giderken 3 gün önce sıfır rakamına çok şükür ulaştık. Tabi tedbirleri almak yeterli olmuyor kurallara da uymak çok önemli. Münferit hadiseler olsa da genel olarak vatandaşlarımız kurallara uydular. İlçemizde vakalar kontrol altına alındı, diyebiliriz. Bu anlamda ilçemiz Diyarbakır'ın güvenli ve sağlıklı limanı haline geldi."

İlçe halkı da vakaların sıfırlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kurallara uyulduğu sürece ilçede vaka olmayacağını söyledi.


İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı

Koronavirüs, Diyarbakır, HES kodu, Çüngüş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı - Son Dakika


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