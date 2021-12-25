İlçeye gidemeyen yaşlılar, mahallede aşılandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinin kırsal Emiryakup Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmekte zorlanan yaşlı ve engelli yaklaşık 150 kişinin aşıları, mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından kahvehanede yapıldı.

Hayrabolu ilçesinin 400 nüfuslu kırsal Emiryakup Mahallesi'nde oturan yaşlı ve engelliler, koronavirüs aşısı olmak için ilçe merkezine gidemedi. Bunun üzerine muhtarı Osman Uysal, bu kişilerin mahallede aşılanması için valiliğe başvurdu. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın talimatıyla mahalleye gidin sağlık ekipleri, kahvehanede toplanan yaklaşık 150 kişiye aşılarını yaptı.

Muhtar Osman Uysal, "Köylerde yaşayan kesim yaşlı kesim, randevu almaları zor oluyordu. Onlara ben yardımcı oluyordum, randevularını alıp ulaşımlarını sağlıyordum. Tekirdağ valimizle bir görüşmemizde bunu konu ettim. O da bana, 'Muhtarım siz bu kadar fedakarlık yaptıysanız ben de sağlık ekiplerimizi köye göndereceğim. Listeni yap bana ulaştır' dedi. Onun için yardımcı olanlara teşekkür ediyorum dedi. Aşı olan mahalleliden Ali Erden, "Daha önce muhtarımıza kendisi aşıya götürüyordu. Valimizde muhtarımıza 'sizler bu kadar yardımcı oluyorsunuz bizde size yardımcı olalım' demiş. Köyümüze sağlık çalışanları gelerek toplu aşı kampanyası başlatıldı" diye konuştu.

Arif Kaya ise, "Bütün vatandaşların aşılarını olmasını isteriz. İnsanların sağlığı için herkese tavsiye ederiz. Muhtarımıza başta olmak üzere önayak olanlara teşekkür ederiz. Ayağımıza geldi, çok güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı.