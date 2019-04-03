İlçeye İnen Kurt Paniğe Neden Oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.



Öğle saatlerinde ilçedeki TOKİ mevkiine inen kurdu gören vatandaşlar Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler kurdun doğal yaşamına ulaşabilmesi için büyük gayret sarf ettiler. Vatandaşların üzerine gelen kurttan korkan vatandaşlar, küçük taşlar atarak doğal yaşamına yönlendirmeye gayret ettiler. Bitkin ve aç olduğu tahmin edilen kurt yoğun çabalar sonucu doğal yaşamına ulaşması sağlandı. Bu arada kurdu doğay yaşama döndürme gayreti gösteren vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. - AFYONKARAHİSAR

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