İlçeye İnen Kurt Paniğe Neden Oldu
49 dakika önce
İlçeye inen kurt paniğe neden oldu Görevliler ve vatandaşlar, bitkin ve aç olan kurdun doğal yaşam alanına dönmesi için büyük çaba gösterdiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
İlçeye inen kurt paniğe neden oldu
Görevliler ve vatandaşlar, bitkin ve aç olan kurdun doğal yaşam alanına dönmesi için büyük çaba gösterdi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçe merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Öğle saatlerinde ilçedeki TOKİ mevkiine inen kurdu gören vatandaşlar Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ve İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kurdun doğal yaşamına ulaşabilmesi için büyük gayret sarf etti. Vatandaşların üzerine gelen kurttan korkan vatandaşlar, küçük taşlar atarak doğal yaşamına yönlendirmeye gayret etti. Bitkin ve aç olduğu tahmin edilen kurt yoğun çabalar sonucu doğal yaşamına ulaşması sağlandı. Bu arada kurdu doğal yaşama döndürme gayreti gösteren vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:06 Kaynak: İHA
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