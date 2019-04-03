Son Dakika Haberleri: İlçeye İnen Kurt Paniğe Neden Oldu

İlçeye İnen Kurt Paniğe Neden Oldu

49 dakika önce

İlçeye inen kurt paniğe neden oldu Görevliler ve vatandaşlar, bitkin ve aç olan kurdun doğal yaşam alanına dönmesi için büyük çaba gösterdiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

İlçeye inen kurt paniğe neden oldu
Görevliler ve vatandaşlar, bitkin ve aç olan kurdun doğal yaşam alanına dönmesi için büyük çaba gösterdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Öğle saatlerinde ilçedeki TOKİ mevkiine inen kurdu gören vatandaşlar Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kurdun doğal yaşamına ulaşabilmesi için büyük gayret sarf etti. Vatandaşların üzerine gelen kurttan korkan vatandaşlar, küçük taşlar atarak doğal yaşamına yönlendirmeye gayret etti. Bitkin ve aç olduğu tahmin edilen kurt yoğun çabalar sonucu doğal yaşamına ulaşması sağlandı. Bu arada kurdu doğal yaşama döndürme gayreti gösteren vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:06 Kaynak: İHA

Afyon, Sandıklı, Genel
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