İlçeyi dolaşıp ücretsiz ekmek dağıttı - Son Dakika

İlçeyi dolaşıp ücretsiz ekmek dağıttı

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde bir ekmek fırını işletmecisi sokağa çıkma kısıtlamasında ilçeyi gezerek ücretsiz ekmek dağıttı.

Yunak ilçesinde korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar evlerinde kalırken Hasan Ezer'de fırınında pişirdiği ekmekleri sokak sokak gezerek isteyenlere ücretsiz dağıttı. İşletme sahibi Ezer, "Bu gün ücretsiz ekmek dağıtmaktayız. Araçlarımız şu anda hizmette yeter ki vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar biz ekmeklerini ulaştırırız. Yaptığımız iş inşallah tüm illere örnek olur, onlarda vatandaşlarımıza bu zor günlerde yardımcı olurlar. Korona virüs salgınının başladığından beri tüm sağlık çalışanlarına her gün ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımız her gün gönül rahatlığıyla fırınımızdan ekmeklerini ücretsiz bir şekilde temin edebilirler" diye konuştu.