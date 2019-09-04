İlçeyi duman bulutu sardı, onlarca vatandaş merakla izledi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tahta baraka ve ağaçlar alev alev yandı. Çıkan yangını yüzlerce vatandaş merakla izledi.
Gazibey Mahallesi kırsalında bulunan TESKİ binası çevresinde büyük bir yangın meydana geldi. Çekyat yakıldığı iddiasıyla çıktığı ifade edilen otluk alanda başlayan yangının büyümesi sonucu ağaçlar ve tahta baraka alev alev yandı. Olay yerinde toplanan yüzlerce mahalle sakini, yangını merakla izledi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.