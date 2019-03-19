Son Dakika Haberleri: İlçeyi Rahatsız Eden Mesaj, Korsan Çıktı

İlçeyi Rahatsız Eden Mesaj, Korsan Çıktı

1 saat önce

Sivas'ın Kangal İlçesinde Belediye Başkanı adına atılan toplu SMS'ın başkanın ve ilgili birimlerinin bilgisi dışında, bilinmeyen bir kaynaktan atıldığı ortaya çıktı.

İlçeyi Rahatsız Eden Mesaj, Korsan Çıktı, System.String[]
Sivas'ın Kangal İlçesinde Belediye Başkanı adına atılan toplu SMS'ın başkanın ve ilgili birimlerinin bilgisi dışında, bilinmeyen bir kaynaktan atıldığı ortaya çıktı.

Sivas'ın Kangal İlçesi Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Öztürk'ün ismi ile atılan toplu bir SMS, ilçede tepkilere neden oldu. Bir süre sonra SMS'in başkan veya ilgili birimlerinin bilgisi dışında, bilinmeyen bir kaynak tarafından atıldığı ortaya çıktı.

Atılan korsan mesajda, "Aziz Çanakkale şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Değerli hemşehrilerimizin oyları da inşallah hayırlı olsun." dendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Millet olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu müstesna günlerde siyaset yapmaktan ar ederiz, utanırız. Şehitlerimizi siyasete alet etmedik, etmeyeceğiz; edenlerin de karşısına dikileceğiz. Akşam saatlerinde benim adıma gönderildiğini üzülerek öğrendiğim SMS konusunda gerekli çalışmaları başlattık. Halkımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Bu mesajı atan ya da atanların maksadı nedir bilemiyoruz ancak bizler bugüne kadar ilçemize hizmet etmek dışında hiçbir zaman nefsimizi düşünmedik. Halkımızın karşısına bu tür söylemlerle hiç çıkmadık. Hele ki Şehitlerimizi bu tür oy talepleriyle kullanmak alçaklıktır ve bunu yapanlardan hesap sorulacaktır" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

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