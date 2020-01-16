İLDEF gazetecileri unutmadı - Son Dakika
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İLDEF gazetecileri unutmadı

15 dakika önce

İliç Dernekler Federasyonu (İLDEF), organize edilen kahvaltı programında Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) üyelerini ağırladı.

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İliç Dernekler Federasyonu (İLDEF), organize edilen kahvaltı programında Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) üyelerini ağırladı.


İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan İliç Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Cahit Tatar, "Sizler çok önemli bir görev yapmaktasınız. Gurbette ki Erzincanlıların birlik beraberliklerine büyük katkı sağlamanın yanı sıra, gurbet ile sıla arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlarımızın etkinliklerini, faaliyetlerini kamuoyuna sunarak, STK'larımız ile hemşehrilerimiz arasında gönül bağı ve köprü kuruyorsunuz. ERGAB bizlerin gözbebeği kuruluşlardan birisidir. İliç Dernekler Federasyonu olarak, her zaman ERGAB ile birlik beraberlik içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.


Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim'de, İLDEF yöneticileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bizleri unutmayarak, bu güzel mekanda ağırlayan İLDEF Başkanı Sayın Cahit Tatar ve yönetim kurulu üyelerine şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. ERGAB olarak Erzincan'ın tüm STK'ları ile olduğu gibi İLDEF ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.


İBB İl Genel Meclis Üyesi Suat Sarı ve İLDEF yöneticileri de konuşmalarında, ERGAB üyeleri ile bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve gazetecililerin çok önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, ERGAB üyelerinin gününü kutladılar.


ERGAB Başkan Vekili Şener Kara ve Genel Sekreter Ercan Babacan'da konuşmalarında, kendilerini kahvaltıda ağırlayan İLDEF yönetimine teşekkür ederek, ERGAB'ın 2020 yılı içerisinde yapacağı çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verdiler.


Konuşmaların ardından, ERGAB Başkanı Sedat Sevim, İLDEF Başkanı Hüseyin Cahit Tatar'a İLDEF'in gerçekleştirdiği etkinlik haberlerinden oluşan Özel Baskılı Gazete Klişesi takdim ederken, İLDEF Başkanı Tatar'da ERGAB Başkanı Sevim'e İliç'in simgesi olan Saatli Çeşmenin camdan yapılmış maketini hediye etti.


Programa, ERGAB Başkanı Sedat Sevim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Suat Sarı, Televizyon Programcısı Celal Pir, DSP İstanbul İl Yönetim Kurulu Ümit Şahbaz, Fotoğraf Sanatçısı Lütfi Özgünaydın, İLDEF yöneticileri ve ERGAB üyeleri katıldı. - ERZİNCAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tatar, İliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:01 Kaynak: İHA
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