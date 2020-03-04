İldem'de yaşlı ve gençlere müjde - Son Dakika
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İldem'de yaşlı ve gençlere müjde

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

İldem'de yaşlı ve gençlere müjde, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Başkan Dr. Palancıoğlu, seçimde söz verdiği "Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" ve "Akıl Küpü Çalışma İstasyonu" projelerini İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde hayata geçirecek.


Projeler hayata geçiyor


İldem'de yerinde tespit çalışmalarına başlayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yaşlılara ve gençleri sevindirecek projenin temelini nisan ayında atacaklarının müjdesini vererek, "İldem Cumhuriyet Mahallemizde projemiz için yer tespiti yaptık, incelemelerde bulunduk. Hem gençlerimize hem de bayanlara müjdelerimiz var. Buraya yaşlı ve gençlerimizin içinde keyifle zaman geçireceği, çay kahve içeceği güzel bir tesis yapacağız. Üst katıda çocuklarımızın ders çalışması için kütüphane olacak. Dolayısıyla şehir merkezine gitmelerine gerek kalmayacak. Nisan ayı gibi temelini atıp, bu yazın sonunda doğru tamamlayacağız. Şimdiden tesisimizin İldem halkına hayırlı olmasını dilerim." dedi.


Başkan Palancıoğlu, ayrıca mahalledeki Zeki Soygüllüce Parkı'nın içinde kadınların kullandığı prefabrik sosyal tesisi yeniden revize edeceklerini ve tesisi yepyeni haliyle kadınların hizmetine sunacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Cumhuriyet Mahallesi, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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