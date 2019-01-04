İldem Park Avm'de İsim Değişikliği
1 saat önce
Kayseri'de bulunan İldem Park Alışveriş Merkezi isim değişikliğine gitti.
Kayseri
'de bulunan İldem Park Alışveriş Merkezi isim değişikliğine gitti. Söz
konusu AVM bundan böyle KAYSERmall Outlet adıyla hizmet verecek.
Kayseri İldem bölgesinde hizmet veren İldem Park Alışveriş Merkezi adını değiştirdi. AVM, yönetim şirketi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık AŞ'den yapılan duyuruya göre, bundan sonra KAYSERmall Outlet adıyla hizmet verecek. Açıklamada yeni ismin Kayseri isminin kökenini oluşturan, şan ve soyluluk ünvanı anlamına gelen 'KAYSER' kelimesinin İslam ülkelerinde kullanılan biçiminden ilham alınarak belirlendiği açıklandı.
GLA tarafından yönetim ve kiralaması yapılacak olan söz konusu AVM'nin, güncellenen mağaza karması, temel hizmetler, etkinlik ve organizasyonlar ile fark oluşturma amacıyla faaliyet göstereceği bildirildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:25 Kaynak: İHA
Devletten Aldığı Hibe Desteğiyle Mantar Üreticiliğine Başlayan Eski Hükümlü Hayata Tekrardan Tutundu
Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi