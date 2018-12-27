Son Dakika Haberleri: İldem Park Avm Dört Yeni Markayı Bünyesine Kattı

İldem Park Avm Dört Yeni Markayı Bünyesine Kattı

2 saat önce

Kayseri İldem Park AVM'nin dört yeni markayı bünyesine kattığı duyuruldu.

İldem Park Avm Dört Yeni Markayı Bünyesine Kattı, System.String[]
Kayseri İldem Park AVM'nin dört yeni markayı bünyesine kattığı duyuruldu.

Kayseri'nin en çok ziyaretçi çeken AVM'lerinden biri olan İldem Park, genişleme ve büyüme stratejine yönelik adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda söz konusu AVM'nin yönetim şirketi GLA'dan yapılan açıklamaya göre dört yeni marka AVM bünyesine kazandırıldı.

Yönetici şirketten yapılan açıklamada 16 bin metrekarelik kiralanabilir brüt alanı ve 90'a yakın mağazası ile hizmet veren AVM'nin bünyesine dört yeni markanın daha katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Alışveriş merkezimizin bünyesine Türkiye'nin saygın erkek giyim markası arasında yer alan İGS Mağazası, oyuncak markası Toyzz Shop, Tantitoni Mağazası ile Kayseri'deki 4. mağazası bünyemizde faaliyete geçiren Özdilek Mağazası ile kalite konusunda hassasiyeti, seçtiğimiz markalarla gösteriyoruz." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:41 Kaynak: İHA

Kayseri, Ekonomi
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