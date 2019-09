İlden ile balık fiyatı farkı

İstanbul DHA AV yasağı kalktı, taze balıklar tezgahlardaki yerlerini almaya başladı. İl İl balık fiyatları farklılık gösterirken, İstanbul Beşiktaş'ta hamsinin kilosu 25 lira, istavritin kilosu 15 lira, Barbunun kilosu ise 20-25 lira arasında satılıyor.

"HER BALIK HER AN HER YERDE OLMUYOR"

İstanbul Su ürünleri Hali'nde balık komisyonculuğu yapan Sıtkı Yılmazer, "Dün ilk gündü balıklar biraz azdı, fiyat yüksekti. Bugün nispeten düne göre biraz daha düştü. Dün hamsinin kasası 300 liraydı, istavrit 200 liraydı. Bugün hamsi 200'den başladı sabah,100 liraya kadar düştüğü oldu" dedi. İstanbul ve diğer iller arasında fiyat farkı olmasıyla ilgili ise Yılmazer, "Normal, çünkü balığın yüzde 90'ı İstanbul balık halinde satıldı. Balık burada tutulduktan sonra bir nakliye olayı var, buzlanma olayı var, işçilik olayı var ondan sonra şehirlere sevk edilme durumu var. Bunların her biri maliyet. İstanbul'da çıkan balıklar diğer şehirlere sevk edildiği zaman ya da bu durum tam dersi olduğu zaman fiyatlarda da farklılık oluyor. Her balık her an her yerde olmuyor. Şu anda Marmara bölgesinde avcılık var, hamsicilik var. Diğer şehirlerimizde istavrit balığı olabilir. Olmayan balıklar diğer şehirlere gider, orada olmayan balıklar da buraya gelir. İstanbul'da balık 10 lira olduğunda Trabzon'da da 10 lira olacağı anlamına gelmez. Bu tam tersi durumda da böyledir" şeklinde konuştu. Fiyatlar belirleyici olan şeyin arz-talep olduğunu vurgulayan Yılmazer, "Bir önceki gün perakende satış yerlerinde ne kadar çok satış olursa, bir gün sonra talep artar. Her üründe olduğu gibi. Mesela bu sabah ilk gelen mamuller 225 liraydı, sonradan 100 liraya düştü. 225 liraya balık alan satıcı tezgaha en az 25 lira etiket koymak zorunda. Ancak öyle kurtarır onu" ifadelerini kullandı.

"BALIK FİYATLARINDA BELİRLEYİCİ İL İSTANBUL"

Balık fiyatlarını belirleyen ilin İstanbul olduğunu dile getiren Yılmazer, "Tüm Türkiye'nin tükettiği balığı İstanbul tüketir. İstanbullu ne kadar çok balık yerse o kadar satış olur. Ben bilirim 10 yıl önce de hamsinin fiyatı 5 liradır. Hala insanların 5 lira beklentisi var. Ama el insaf diyorum. Her şeye, tüm maliyetlere zam geldi. Etin 50 lira olduğu bir dönemde hamsinin 5 lira olması komik olur" dedi.



BU SENE BALIK BOL

Beşiktaş Balık Pazarı esnafı Tahsin Sarıyaprak ise, bu sene balık bol olacak ifadelerini kullanarak "Palamutu biraz az bekliyoruz. Hamsi balığı çok olacak gibi. Geçen sene çok küçüktü bu sene gayet iyi. Fiyat net şu olacak diye bir şey söyleyemiyoruz. Her gün fiyat düşüyor tabii bolsa. Daha piyasa belli değil. Balık ne kadar çok gelirse fiyat düşer. İstavrit dün 25 liraydı, bugün 15 lira, yasaktan önce 40 liraydı. Mezgit balığı 15-20 lira, Barbun 60-70 liraydı kilosu. Birinci günü 25 lira, bugün 20 liraya düştü" şeklinde konuştu.

KARADENİZ'DE İSTAVRİT, MEZGİT VE BARBUN BEREKETİ

Samsun'da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbun ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 7, barbun 10, mezgit ise 15 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Recep Erdoğan, yeni av sezonunu iyi başladığını belirterek, "Teknelerimiz denize açıldı ve ağlarımız balıklarla dolmaya başladı. Bu yıl palamut az olur diye bekliyoruz ancak tutulan ince balıklar yerini dolduracak gibi. İstavrit, mezgit ve barbun bol miktarda tutuldu. Tezgahlarımız yeniden şenlendi. İnşallah hamsinin de bu yıl bol olmasını bekliyoruz. Balık bol olsun vatandaşlarımızda ucuza balık yesin istiyoruz. Yeni sezondan ümitliyiz" dedi.

SİNOP'TA HAMSİ 20 LİRA

Sinop'ta da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk hamsisinin oldukça rağbet gördüğünü belirterek "Hamsi biraz erken başladı, nedeni şu; bu sene palamut avcılığı yok. Daha doğrusu palamut yok. Bu yüzden de tekneler palamut yerine hamsi ağlarını koyarak hamsinin peşine düştüler. Bu iyi bir şey değil, palamut hiç görünmüyor çünkü. Uzun zamandan beri ilk defa başımıza gelen bir şey. Ama tabi balıkçılar da haklı olarak geçimini sağlamak için diğer seçeneklere başvurarak hamsi avcılığına başladı. Bunun yanında da mezgit, istavrit oluyor. Karadeniz balıklarının hemen hemen tamamı var, palamut hariç" diye konuştu.

TRABZON'DA BALIK PAZARINDA HAREKETLİLİK

Trabzon'da da balık pazarında hareketlilik yaşanırken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavrit ve mezgidin kilosu 5 ila 10 lira arasında satışa sunuldu. Balık fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Balıklar yeni gelmeye başladı. Sezonun ikinci günü. Palamut beklentilerimizin üzerindeydi ama palamut hiç gelmedi. Deniz sıcaklığı havaların sıcaklığı denizdeki balığı çok etkiliyor. Palamut zamanına 15 gün daha var. Şu an zaten rövanşta olan istavrit. Onun hemen peşine mezgit geliyor. Balıklarda gayet kaliteli ve fiyatları da uygun. Bu sezondan oldukça umutluyuz. Tabi ki denizin sahibi Allah. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Vatandaş da balığın hem cebe hem de mideye hitap etmesi beklentisinde. Bizde balığın bol olması beklentisindeyiz. Bugün mezgit 10 lira, çingene palamuttun tanesi 10 lira, levrek çupra 25 lira, somon 30 lira, istavrit 5 ila 10 lira arası değişiyor. Şu an Karadeniz'de olan balıklar bunlar" diye konuştu.

Palamuttun bu sezon ağlarına henüz takılmadığını söyleyen Örseloğlu, "'Vira bismillah' dedik. 1 Eylülde başlangıcı yaptık. Normalde 1 Eylülde genelde ağlarımıza istavrit, palamut, barbon ve çinakop gelir. Ama sanki bu sene umduğumuz olmayacakmış gibi bir hava var. Palamut hiç yok. Palamuttun küçüğü moloz dediğimiz balık çıktı başka da çıkmadı. Bakalım havaların soğumasını bekliyoruz. Fiyatlarda oldukça uygun. Vatandaşta memnun. Herkesin alabilecek olduğu bir fiyat. İnşallah sezonumuz bol bereketli olur" dedi.



ESKİŞEHİR'DE İSTAVRİT 20 LİRA

Eskişehir'e de ise yaklaşık 4 aydır taze balığa hasret kalanlar soluğu balıkçı tezgahlarında aldı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle hamsi ve istavritin kilo 20 liradan, uskumru 20, sardalya 15, mezgit 30, barbun ise 40 liradan satışa sunuldu. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Aslanbenzer, fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşüşe geçeceğini belirterek, "Şu an av mevsimi açıldı ama deniz suyu çok sıcak olduğu için balıklar biraz dağınık. Fiyatlarda 20 lira civarında. Bu 10-15 gün sonra havaların biraz daha soğumasıyla ve balıkların bir araya gelmesiyle birlikte daha da bollaşır. Bu sene hamsi, istavrit bol. Ancak palamut geçen seneye göre daha az. Havanın da sıcak olmasından dolayı hamsi alan müşteri sayısı yüzde 40 diyelim. Müşterilerimizden özellikle aldıkları yeri iyi belirlemesini tavsiye ediyorum. Şoklu balıkla, taze balık arasında çok fark vardır. Özellikle balığın gözünden anlayabilirler bu durumu. Ama özellikle sırt kısmına ve göz kısmına dikkat etmeliler. Balığın karnı patlak ve yumuşak değil sert olmalıö dedi.

FİYATI 1 GÜNDE 5 LİRA DÜŞTÜ

Balıkçılardan Selahattin Arslan da sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında da düşüş yaşandığını söyledi. Hamsi kilo fiyatının 1 günde 5 lira düştüğünü anlatan Arslan, "Şu anda bu balıklar yeni gelmesine rağmen dün 25 liraydı bugün ise 20 lira. Yarın öbür gün balığın daha ucuz olacağını düşünüyoruz. Geçen sene hamsi balığı ufaktı bu sene ise iri. Bu sene çok büyük bir beklentimiz var. Biz hamsi balığının 10 liraya düşmesini istiyoruz ki herkes yesin ve faydalanabilsin. Balık pahalılaştığı zaman zengin yemeği oluyor, ucuzladığı zaman ise fakir yemeği oluyor" şeklinde konuştu. Balık almak için tezgahları dolaşan Erdoğan Karaaslan da fiyatların daha da ucuzlaması gerektiğini savundu. Karaaslan, "Halkımızın yiyebilmesi için fiyatların biraz daha ucuzlaması gerekiyor tabi ki. İlk aşama için fiyatlar uygun değil ama ileriki zamanlarda yani özellikle de havalar soğuduğunda fiyatlar düşecek büyük bir ihtimalle" dedi.



ÇANAKKALE'DE BALIK BOLLAŞTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Çanakkale'de ise ilk kez balıkçı tezgahlarında yerini alan hamsinin fiyatı 25 lira oldu. Av yasağının olduğu yaz döneminde 50 liradan satılan istavritin fiyatı ise 25 liraya kadar düştü. Sardalya 30 liradan 20 liraya, mezgit 70 liradan 40 liraya, tekir 75 liradan 30 liraya düştü. Kolyoz 15, levrek 35, çipura 35 liradan satıldı.

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, av yasağının sona ermesiyle balık fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Dinç, "Sardalya 35-40 liraydı, şuanda ise 20-25 lira. İstavrit 40 ile 50 lira arasındaydı, şuanda 25 lira. Hamsi ise bugün ilk kez tezgaha geldi. Karadeniz hamsisi de 25 lira. Mezgit 70 lira civarındaydı, 40 liraya düştü. Tekir 75-80 lira arasındaydı, şimdi ise 30 liraya düştü. İstavritte, çinekopta, lüferde bolluk bekliyoruz. Ama palamutu bu sene biraz arayacağız. Palamut olur ama fiyatı yüksek olur. İlerleyen zamanlarda inşallah hamsi, istavrit, çinekopta bolluk yaşanacak. Hamsiyi inşallah vatandaşımız 15-20 liraya yer. istavrit yasak döneminde az olduğu için 40 ile 50 lira arasındaydı. İlk defa 25 liraya düştü. Eğer bollaşırsa fiyatı daha da düşebilir. Av yasağı bitti, bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.